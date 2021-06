23 giugno - Morgen Trio @ Sala Giardino, Lecce 23/06/2021 51^ Stagione Concertistica 2021



Mercoledì 23 Giugno 2021

Ore 20,45





MORGEN TRIO



Trio violino, violoncello

e pianoforte





Musiche di Beethoven, Mendelsshon e Debussy



SALA GIARDINO

VIA SUPPRESSA (traversa Via Petraglione)

LECCE



Mercoledì 23 giugno la musica classica è ancora protagonista nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce. Nell'ambito della rassegna “Classica d'Estate” organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, si esibirà il Morgen Trio, con Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte. Il programma prevede musiche di Beethoven, Mendelssohn e Debussy.



La scelta del nome nasce dal significato della parola stessa: di origine tedesca, il vocabolo “morgen” rimanda all’idea dell’alba, così come all’idea del domani. La musica, quindi, identificata come luce del mattino e prospettiva futura.



Nicola Marvulli, diplomato con Lode presso il Conservatorio di Pescara nella classe di P. Binchi, si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali S. Accardo, M. Rizzi, D. Orlando, S. Krylov, S. Kuijken. Dopo il biennio di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di F. Cusano, ha conseguito il Master of Arts in Music al Conservatorio di Lugano nella classe di K. Sahatci. Studia composizione con M. Della Sciucca presso il Conservatorio A. Casella de L’Aquila. Premiato in numerosi concorsi e rassegne (Ortona, Torino, Guardiagrele, Vittorio Veneto), ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Pescara all’età di 11 anni.



Camilla Patria inizia gli studi al Conservatorio di Torino nel 2006 con il padre e poi con M. Macrì, diplomandosi nel 2014 con Lode. Prosegue i suoi studi presso il CSI di Lugano con E. Dindo, conseguendo il Master of Arts in Music Performance e presso il Conservatorio di Torino ottenendo il Diploma Accademico di II livello in Musica d’Insieme con Lode nella classe di C. Ravetto, specializzandosi nella formazione di duo violoncello e contrabbasso. Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, si è esibita come solista con orchestre quali Orchestra Filarmonica di Stato di Craiova, Orchestra Camerata Ducale di Vercelli, Orchestra Camerata Vienna e Orchestra di Sanremo. Si è perfezionata come solista e camerista con artisti di chiara fama quali: B. Canino, B. Giuranna, N. Gutman, T. Demenga, U. Clerici, E. Bronzi, L. Hagen, A. Lucchesini.



Tiziana Columbro termina gli studi a soli 17 anni con Lode e menzione d'onore presso il Conservatorio di Pescara. Alla sua formazione hanno contribuito P. Bordoni (Corso di Alto Perfezionamento Triennale presso l’AMP) e in seguito P. Iannone, in aggiunta a numerose Masterclasses tenute da pianisti di fama internazionale. Ha concluso il Biennio in Musica da camera con Lode, per poi perfezionarsi in Pianoforte solistico ad indirizzo concertistico con S. Vladar e in Musica da Camera con S. Mendl presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna. Affianca anche gli studi in Psicologia clinica. Svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche in Italia, Austria, Francia, Svezia.



Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita in promozione a tariffa ridotta sia online che nei punti vendita Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L'evento è realizzato con il prezioso contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

L. V. Beethoven, Trio Op. 11 No. 4

F. Mendelssohn, Trio op. 49 n. 1

C. Debussy, Trio in Sol



ABBONAMENTO

Posto unico numerato: € 30



BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 8, Ridotto* € 6, Under 12 anni € 2

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.



PROMO TICKET ONLINE

Vai sul sito Vivaticket.it e risparmia acquistando al prezzo ridotto per tutti!





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!