VERSO LA 49ª SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI DI TARANTO E “CARTA DI LEUCA” 2021 22/06/2021 IL 24 GIUGNO IL TERZO E ULTIMO INCONTRO ONLINE La Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca comunica che Giovedì 24 Giugno, dalle ore 19.00 alle 20.30, in Diretta Streaming su le Fan Page Facebook della Caritas Diocesana di Ugento - Santa Maria di Leuca e del Progetto Policoro Ugento - Santa Maria di Leuca e sulla web tv www.radiodelcapo.it, si svolgerà l’incontro online dal tema: “Il Pianeta Che Speriamo... Ambiente, Lavoro, Giovani…come le comunità si sentono connesse con il pianeta che speriamo dai fenomeni di migrazione , alle necessità sociali delle nostre città.”

L’iniziativa, conclude una serie di tre incontri, che si sono svolti il 19 maggio e il 7 giugno scorso, in preparazione della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto in svolgimento dal 21 al 24 ottobre prossimi e della VI Edizione di “Carta di Leuca”, in svolgimento dall’8 al 14 Agosto 2021 e verso Agenda 2030.

L’incontro, moderato da Don Davide RUSSO, Assistente Diocesano Delegazione Università Cattolica e Rettore del Seminario Vescovile di Ugento, si svolge nell’ambito delle connessioni tra Migrazioni, Ambiente e costruzioni di una comunità inclusiva, dove nessuno è scarto, dopo i saluti di Don Lucio CIARDO, Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e Mimmo TURCO, Delegato Diocesano Università Cattolica, intervengono:

• Dr. Angelo MORETTI, Presidente Consorzio Sale della Terra; • Don Fabrizio GALLO, Direttore Ufficio Diocesano sull’Ecumenismo; • Prof.ssa Laura ZANFRINI, Professore ordinario presso la Facoltà di Scienza Politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Docente titolare dell'insegnamento di Organizzazioni, Ambiente e Innovazione Sociale e dell'insegnamento di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica.

Le conclusioni saranno a cura di Sua Ecc.za Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Pastorale Sociale e del lavoro, dalla Caritas, dal Servizio di Pastorale Giovanile, dal Centro Servizi per il Lavoro Progetto Policoro, dalla Consulta Aggregazioni Laicali e Associazione Amici Università Cattolica insieme alla Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" e alla Fondazione Mons. De Grisantis onlus.

La 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani, si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema: “Il pianeta che speriamo.

Ambiente, lavoro e futuro. Come le comunità si sentono connesse con il pianeta che speriamo dai fenomeni di migrazione, alle necessità sociali delle nostre città.

Alla luce dell’Enciclica “Fratelli Tutti” ..“il futuro delle nostre società è un futuro a colori, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali”, ……..“Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace”. “A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso”. L’immagine scelta da papa Francesco è quella del giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste: “È l’ideale della nuova Gerusalemme dove tutti i popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le meraviglie del creato”. “Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra noi”. In questa prospettiva, “le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande”.

“Conservare e rendere ancora più bella la sua creazione” realizzare uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo, sostiene papa Francesco, è “un impegno che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti”, affinché nessuno sia escluso dai benefici della creazione. “Siamo chiamati a sognare insieme”, conclude il Papa citando la profezia di Gioele: “Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra casa comune, tutti sorelle e fratelli”.

Per l’edizione annuale, il senso della Carta di Leuca avrà come tema:

“Mediterraneo e pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace, sempre nel solco della “convivialità delle differenze”: la profezia di don Tonino Bello che indica un impegno per contrastare le povertà, le mafie e ogni altra forma di illegalità e di abuso. Dal 2016, la Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" propone l’evento internazionale, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che nel mezzo dell’estate diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso: la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace “, dalla tomba di don Tonino Bello alla Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo.

Informazioni: www.leucascolta.it - segreteria@caritasugentoleuca.it - tel. 0833 219865