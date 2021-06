[PHOTOGALLERY] “Monopoli beach link”: al mare con treno più bus 23/06/2021 Il nuovo servizio attivo tutta l’estate collega la stazione Fs con le spiagge del litorale sud



Per l’estate 2021 raggiungere il mare di Monopoli è molto più semplice grazie al nuovo servizio Monopoli beach link garantito da Trenitalia in collaborazione con la società di trasporto Ati Miccolis-Lentini.

Dal 15 giugno scorso un bus navetta collega la stazione Monopoli verso le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia. I visitatori che intendono raggiungere Monopoli in treno possono acquistare un biglietto ferroviario integrato che comprende anche il trasporto in bus (andata e ritorno) alle spiagge del litorale monopolitano. Il collegamento è garantito con autobus moderni, confortevoli e dotati di collegamento wi-fi. Acquistando un biglietto regionale Trenitalia per raggiungere Monopoli si ha diritto ad uno sconto sul biglietto d’ingresso all’Acquapark di Egnatia. È possibile acquistare il biglietto sul sito di Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service, l’App Trenitalia e chiamando il Call Center.

Il servizio è garantito per treni in arrivo e in partenza a Monopoli. Si tratta di ben 45 coppie di treni suburbani Bari-Fasano e di 20 coppie di treni regionali Bari-Lecce.

La prima corsa dalla stazione Fs all’Acquapark Egnatia (con fermata anche a Lido Santo Stefano) è alle 6:45 con ulteriori corse alle 7:40, 8:20, 9:30, 10:00, 11:00, 11:50, 12:45; 13:40, 14:30; 15:40, 16.30, 16:55; 17:05; 18:15; 19:00, 20:15; 21:00, 22:15 e 23:00. La domenica il servizio è garantito alle 6:45, 8:20, 10:00, 11:50, 17:05; 19:00, 21:00 e 23:00.

La prima corsa dal capolinea dell’Acquapark Egnatia è alle 7:20. Le corse proseguono alle 8:15, 9:00, 10:05, 10:35, 11:30, 12:25, 13:15, 14:15, 15:05, 16:15; 17:05, 17:30, 17.40, 18:45, 19:35, 20:45, 21:35, 22:45 e 23:35. La domenica il servizio è garantito alle 5:00, 7:20, 9:00, 10:35, 12:25, 17:40, 19:35, 21:35 e 23:35.

«Monopoli è una delle mete turistiche più in forte espansione della regione e Monopoli Beach Link va nella direzione di quel potenziamento dei servizi sul quale stiamo puntando, compresa la mobilità sostenibile. Ringrazio Trenitalia che insieme alla Ati Miccolis-Lentini consente di collegare la stazione ferroviaria con il litorale sud della città. Un nuovo servizio che a pochi giorni dall’avvio ha già raccolto il plauso di molti utenti», afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.

Il nuovo servizio è stato presentato alla presenza del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, dal consigliere delegato alla mobilità e trasporti Alessandro Scisci, dal direttore regionale Puglia di Trenitalia dott.ssa Bruna Di Domenico, dal direttore generale della società Miccolis, dott.ssa Aurelia Maria Miccolis e di Angela e Giovanni Lentini delle Autolinee Lentini. Data l’importanza dell’iniziativa sul fronte mobilità ha partecipato anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Anna Maurodinoia.