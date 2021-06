Castellana Grotte (Bari) - FIPAV Puglia - Puglia tra titoli regionali e Finali Giovanili CRAI U17M 24/06/2021 #fngcrai21 - Da venerdì a domenica a Castellana Grotte le Finali Giovanili CRAI U17M



Tutto pronto a Castellana Grotte per le Finali Giovanili CRAI U17M che assegneranno lo scudetto giovanile per la categoria U17 maschile. Ad approdare in Puglia giovedì 24 giugno saranno le 12 migliori squadre d'Italia della categoria, giunte grazie alla conquista del titolo regionale, o grazie alla vittoria della fase interterritoriale. Saranno tre i campi di gara che ospiteranno le 24 gare in programma da venerdì a domenica: PalaGrotte, Palestra IISS Consoli-Pinto e Palestra Comunale Angiulli a Castellana Grotte (BA). L'organizzazione del CR FIPAV Puglia si avvarrà della collaborazione della società locale della Materdominivolley.it Castellana Grotte con il prezioso supporto dei partner e delle istituzioni locali Regione Puglia e Comune di Castellana Grotte. Saranno due le società pugliesi presenti: Materdominivolley.it Castellana Grotte e Scuola&Volley Altamura a fare gli onori di casa nel passo finale di un percorso lungo un'intera stagione per i ragazzi della nostra pallavolo con in testa un sogno, lo scudetto giovanile. A visionare le promesse della pallavolo del domani ci saranno anche i tecnici delle nazionali giovanili, presenti sui campi delle finali da venerdì a domenica. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito della manifestazione https://www.finalivolleycrai.it/finali-nazionali-volley-under-17-maschile-2021



- Squadre qualificate



Teste di Serie: DIAVOLI ROSA MB, MATERVOLLEY BA, VOLLEY TREVISO TV, FENICE PALLAVOLO RM.

Vincitrici Fasi Interregionali: CONSAR RA 17 RA, ITAS TRENTINO TN, VOLLEY MILANO MI, VOLLEY META NA, CUCINE LUBE CIVITANOVA MC, COLOMBO GENOVA GE, MARINO PALLAVOLO BULLS RM, SCUOLA&VOLLEY ALTAMURA BA.



- I gironi



GIRONE A: DIAVOLI ROSA MB - POR.ROBUR COSTA RA - ITAS TRENTINO TN

GIRONE B: MATERVOLLEY BA - LUCE CIVITANOVA MARCHE MC - COLOMBO VOLLEY GENOVA

GIRONE C: VOLLEY TREVISO TV - MARINO PALLAVOLO RM - VOLLEY META NA

GIRONE D: FENICE PALLAVOLO RM - VOLLEY MILANO - SCUOLA&VOLLEY ALTAMURA BA



- Campi di gara



1. Pala Grotte Via dell'Andro - Castellana Grotte

2. Pal. IISS "Consoli-Pinto" - Casa Mater Strada Comunale Rosatella, 7 - Castellana Grotte

3. Pal.Comunale "Angiulli" Via Carlo Poerio - Castellana Grotte



- Le gare della fase a gironi



Fase Finale - Gir. A CAMPO 2 - Palestra IISS "Consoli-Pinto" (Casa Mater)

25/06/2021 09:00 DIAVOLI ROSA - ITAS TRENTINO

25/06/2021 16:00 Perdente gara 3 - ROBUR COSTA

26/06/2021 09:00 Vincente gara 3 - ROBUR COSTA



Fase Finale - Gir. B CAMPO 1 - PalaGrotte

25/06/2021 09:00 MATERVOLLEY - COLOMBO GENOVA

25/06/2021 16:00 Perdente gara 1 - CUCINE LUBE CIVITANOVA

26/06/2021 09:00 Vincente gara 1 - CUCINE LUBE CIVITANOVA



Fase Finale - Gir. C CAMPO 2 - Palestra IISS "Consoli-Pinto" (Casa Mater)

25/06/2021 11:00 VOLLEY TREVISO - VOLLEY META

25/06/2021 18:00 Perdente gara 4 - MARINO PALLAVOLO

26/06/2021 11:00 Vincente gara 4 - MARINO PALLAVOLO



Fase Finale - Gir. D CAMPO 1 - PalaGrotte

25/06/2021 11:00 FENICE PALLAVOLO - SCUOLA & VOLLEY

25/06/2021 18:00 Perdente gara 2 - VOLLEY MILANO

26/06/2021 11:00 Vincente gara 2 - VOLLEY MILANO

________________________________________



23-06-2021: Assegnati in Puglia i titoli regionali U19M e U15M



Nel week end la Puglia ha assegnato altri due titoli regionali giovanili, a conquistare il primo posto nella categoria U19 maschile è stata la NVG Joy Volley di Gioia del Colle mentre a trionfare nella categoria U15M è stata la Materdominivolley.it Castellana Grotte.

Nella Final4 regionale di Massafra, i ragazzi di Danilo Paglialunga hanno avuto la meglio al tie break sui pari età della Materdominivolley.it Castellana Grotte dopo un'autentica battaglia nella finalissima che ha assegnato anche il pass per le finali giovanili CRAI U19M, in programma nelle Marche dal 9 all'11 luglio, a Gioia del Colle. Passeranno invece per le interregionali la Materdominivolley.it Castellana Grotte, in Calabria come seconda classificata, e la Prontass New Soft Lecce che con il terzo posto prenderà parte alle interregionali in Basilicata.

Nella categoria U15 maschile festeggia la Materdominivolley.it Castellana Grotte di Antonello D'Alessandro che grazie alla vittoria prima in semifinale con Alessano, poi in finale con Francavilla, ha conquistato il titolo di campioni regionali e il pass per le finali giovanili CRAI U15M in programma in Liguria dal 6 all'8 luglio. Passeranno per la fase interregionale i ragazzi della Green Volley Francavilla, secondi classificati in Puglia, che in Calabria cercheranno il pass per le finali nazionali.

I due titoli regionali concludono il ciclo delle categorie dei più grandi, insieme al titolo U17 assegnato qualche settimana fa alla Materdominivolley.it Castellana Grotte che nella Final4 di Leverano ha battuto in finale Altamura che ha poi coquistato il pass per le finali nazionali, in programma proprio a Castellana Grotte nel week end, grazie alla vittoria nella fase interregionale in Calabria.



Final4 regionale U19M



Semifinali

FRASCOLLAVIBROTEK - MATERVOLLEY 0-3 (14-25, 18-25, 14-25)

PRONTASS NEW SOFT - NVG JOYVOLLEY 0-3 (12-25, 15-25, 10-25)



Finale 3/4

FRASCOLLAVIBROTEK - PRONTASS NEW SOFT 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)



Finale 1/2

MATERVOLLEY - NVG JOYVOLLEY 2-3 (27-25, 25-23, 22-25, 23-25, 12-15)





Final4 regionale U15M



Semifinali

PROGETTO AZZURRA ALESSANO - MATERVOLLEY 0-3 (19-25, 16-25, 11-25)

GREEN VOLLEY FRANCAVILLA - OLIMPIA SBV GALATINA 3-0 (25-18, 25-23, 25-21)



Finale 1°/2° posto

MATERVOLLEY - GREEN VOLLEY FRANCAVILLA 3- 0 (25-16, 25-19, 25-19)