Immagine: © Egidio Magnani Bari - IL PRESIDENTE EMILIANO AL PREMIO LETTERARIO DEDICATO A STEFANO FUMARULO 25/06/2021 Sabato 26 Giugno alle ore 18.30 nel Giardino della Scuola Primaria “Giovanni Falcone”, nel quartiere Catino a Bari, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà alla premiazione dei vincitori del “Premio Letterario Fumarulo”, promosso dall’Associazione “Giovanni Falcone” di Bari.



Il Premio è rivolto ai detenuti delle case

circondariali di Puglia e Basilicata e dedicato alla memoria del dirigente regionale Stefano Fumarulo.



Seguirà un’esibizione musicale del gruppo Alioune Ndiaye, dell’Associazione

“Ghetto Out - Casa Sankara Centro Fumarulo”.



Il Premio Letterario Fumarulo ha una doppia valenza: festeggiare i 25 anni dell’associazione Giovanni Falcone e soprattutto celebrare la memoria di Stefano Fumarulo, il dirigente regionale scomparso prematuramente nell’aprile del 2017.

Fumarulo ha sempre dedicato la sua vita alla lotta alla criminalità, oltre ad aver lottato a fianco delle persone più deboli contro il caporalato e ogni tipo di mafia, sia personalmente che in qualità di dirigente regionale, unendo professionalità e rigore tecnico. Proprio per questo motivo si è imposto come modello di virtù etica e sociale, di legalità e solidarietà, e soprattutto come modello per le nuove generazioni e per chi vuole cambiare la rotta della propria vita.



A lui è dunque dedicato il Premio Letterario, che vede coinvolti i detenuti delle carceri di Puglia e Basilicata. Consci dell’importanza della cultura quale strumento per sconvolgere alla radice l’essenza della nostra società, i membri dell’Associazione “Giovanni Falcone” hanno voluto rendere protagonisti proprio coloro che, imparando dai proprio errori, cercano una rinascita e chiedono a gran voce una seconda possibilità.

La scrittura diventa così strumento di redenzione, un mezzo per comunicare se stessi e la voglia di riscatto, al di là di ogni forma di pregiudizio. Una porta sulla loro vita e sulla loro interiorità, alla ricerca di una nuova possibilità. I detenuti hanno infatti partecipato attivamente al concorso presentando dei componimenti poetici e narrativi. Questi sono stati valutati da una commissione ad hoc che ha valutato e nominato i vincitori.



Il progetto si è concluso il 4 maggio, data ultima per l’invio dei componimenti.

La commissione composta da sei persone ha scelto i vincitori per 3 categorie:

- Poesia

- Narrativa

- Premio Speciale: questo in particolare sarà consegnato a chi ha saputo esprimere al meglio, attraverso lo strumento della parola, i valori e le idee di cui lo stesso Stefano Fumarulo si è fatto portavoce.



Il Premio Letterario ha ottenuto il Patrocinio Morale della Presidenza della Regione Puglia, della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Casa Circondariale di Bari, del Provveditorato di Puglia e Basilicata, del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, dell’Associazione Nazionale Magistrati, della Fondazione Falcone, di Libera e le associazioni Gens Nova e Antigone.