NUOVE FUNZIONALITÀ DI STUDIO IN PUGLIA, PORTALE UNICO IN ITALIA PER UNA GOVERNANCE DIGITALE DEI SERVIZI 25/06/2021

Oggi webinar con i comuni sulla procedura Libri di testo 2021/2022



Si è svolto questa mattina il Webinar organizzato dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro con i Comuni della Puglia dedicato ad illustrare le funzionalità della piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, partendo dalla procedura on line per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e sussidi didattici dedicata per l’a.s. 2021/2022. Per questa nuova attivazione dell’Avviso la piattaforma regionale, al suo terzo anno di attività, è stata implementata con importanti funzioni volte a favorire la celerità dell'istruttoria da parte dei Comuni e quindi ad anticipare l'erogazione del beneficio agli utenti. Inoltre, a supporto della procedura telematica, è stato attivato un servizio di help-desk disponibile per l’intero periodo di istruttoria. Ad ora però solo il 40% dei Comuni risulta aver utilizzato pienamente le funzioni disponibili, da qui l’idea di un incontro con gli Enti Locali per affrontare eventuali difficoltà riscontrate o specifiche esigenze, anche in vista del lancio del nuovo formato digitale del bonus libri digitale, previsto per il prossimo anno scolastico.



“L’incontro di oggi con i Comuni della Puglia è stata l’occasione per ribadire le numerose funzionalità presenti sulla piattaforma regionale Studio in Puglia che ha raggiunto in questi anni dei risultati straordinari sia in termini di digitalizzazione dei servizi con una semplificazione e velocizzazione delle procedure sia in termini di tracciamento delle attività con un prezioso lavoro di raccolta e database, sia in termini di una mappatura della rete scolastica con una rappresentazione geocartografica dell’assetto, dell’offerta formativa e dati tematici delle scuole presenti sul territorio. Si tratta di un portale unico in Italia, uno strumento prezioso di cui la Puglia si è dotata in questi anni che ridisegna la governance del digitale, la digitalizzazione dei servizi pubblici e la semplificazione dei rapporti con i cittadini, oltre a rappresentare un prezioso indicatore sulle misure lanciate dall’amministrazione regionale in materia. Una piattaforma strategica in evoluzione che si arricchisce degli spunti e delle riflessioni degli Enti Locali con cui abbiamo da sempre una sinergia e un dialogo costante e costruttivo.



La pandemia ha tracciato un netto solco tra il prima e il dopo, evidenziando l’enorme potenziale della digitalizzazione, ormai esigenza sempre più imprescindibile anche per la P.A. Stiamo lavorando per una pubblica amministrazione smart, efficiente e innovativa capace di garantire procedure e servizi in chiave digitale, rapidi e di alta qualità ai cittadini. Per vincere questa sfida che coinvolge tutti, per permettere ad ogni cittadino di essere protagonista di questa rivoluzione digitale dobbiamo però partire dal potenziamento dalle infrastrutture di rete sull’intero territorio, dalla banda larga, da una connettività di alto livello, accessibile a tutti, partendo proprio dal mondo della scuola. La lotta ai divari digitali e alle povertà educative ad essa collegate rappresenta per me una priorità assoluta, affinchè nessuno, in questa fase già particolarmente difficile, soffra ulteriori disuguaglianze sociali prima che tecnologiche“ ha commentato l’assessore regionale Sebastiano Leo.