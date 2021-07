15 luglio concerto “Classiche armonie d’estate" com Gabriele Strata - Francavilla Fontana (Brindisi) 15/07/2021 Giovedì 15 luglio in piazza Giovanni XXIII

concerto “Classiche armonie d’estate”



Giovedì 15 luglio alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII la Roma Tre Orchestra inaugurerà la stagione teatrale estiva del Comune di Francavilla Fontana.



L'orchestra, diretta dal Maestro Massimiliano Caldi e con al pianoforte Gabriele Strata, eseguirà il Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 di Schumann e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter” di Mozart.



Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni. L’Associazione organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina. Negli ultimi dieci anni ha intrapreso tournée in Israele, Oman, Stati Uniti d’America, Cile, Brasile, Germania, Austria, Russia e Turchia alla testa di compagini come l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica di Santiago del Cile, la Berliner Konzerthaus Kammerorchester, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e la Istanbul State Symphony Orchestra.



Il concerto Classiche armonie d’estate è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3208038588.



La stagione teatrale estiva è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



Prossimi appuntamenti



Sabato 31 luglio ore 21.00

Ristrutturazione con Sergio Rubini

Ingresso a pagamento



Giovedì 12 agosto ore 21.00

Rimbamband il meglio di…

Ingresso a pagamento



Lunedì 16 agosto ore 21.00

Arturo racconta Brachetti

Ingresso a pagamento



BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro | Secondo settore (posto unico) 15 euro.



Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo presso l’Infopoint di Castello Imperiali ogni martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30. Per informazioni 320.8038588