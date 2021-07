Giornata Inaugurale - SUMMER SCHOOL Mathematical Methods in Data Science 12/07/2021 Al via la terza edizione della Summer School Mathematical Methods in Data Science. La Summer School è organizzata nell'ambito di una collaborazione tra il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Associazione Alumni Mathematica. Si tratta di un percorso formativo incentrato sulle applicazioni della matematica rivolto a giovani in possesso di almeno una laurea in discipline scientifiche, a dottorandi nelle discipline scientifiche, ingegneristiche ed economiche e a professionisti del settore.

La terza edizione della scuola si svolgerà dal 12 al 16 luglio 2021, in modalità online. Nelle precedenti edizioni la Scuola ha formato oltre 100 studenti e professionisti sui temi dell’intelligenza artificiale e sulle applicazioni della Data Science nei principali settori di interesse nel panorama nazionale.

“La summer School Mathematical Methods in Data Science è un percorso formativo unico ed originale. Nel 2014 quella del Data Scientist è stata ritenuta da Hal Varian di Google la professione più sexy del XXI secolo” spiega Stefano Franco del comitato organizzatore. “Il nostro obiettivo è quello di formare professionisti specializzati sui temi del futuro, rispondendo così in maniera puntuale alla richiesta delle aziende del nostro territorio di entrare in contatto con giovani brillanti e preparati. Con un focus specifico sulla Matematica che è alla base della Data Science”, continua Franco.

“La scienza dei dati rappresenta una necessità in sempre più settori ancor di più dopo la pandemia”, dichiara Paola Romano, assessore alle politiche educative e giovanili del Comune di Bari. “Per questo sono orgogliosa che una realtà creata da professionisti baresi in sinergia con l’istituzione universitaria dia il suo contributo per formare altre persone”.

"Sono orgogliosa di aver condiviso con le colleghe del Dipartimento di Matematica e con l’Associazione Alumni Mathematica la creazione e l'organizzazione delle prime due edizioni di questa Summer School e, sebbene per impegni istituzionali non abbia potuto collaborare alla gestione dell'edizione 2021, continuo a sentirla una mia creatura", commenta Anna Maria Candela, Pro Rettrice in carica dell'Università degli Studi di Bari. "Il successo avuto finora - prosegue la Prof.ssa Candela - soprattutto con iscritti non matematici, e la spinta a proporre nuove edizioni è la prova di come la capacità di gestire i dati con un approccio matematico è un'esigenza crescente nella realtà contemporanea".

La cerimonia inaugurale si svolgerà in modalità online lunedì 12 luglio dalle ore 8.45, alla presenza della Prof.ssa Anna Maria Candela, Pro Rettrice dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Dott.ssa Paola Romano, Assessore del Comune di Bari e altre autorità del mondo accademico e dell’industria.