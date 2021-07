12 LUGLIO “IL MARE AL TRAMONTO” - L’EVENTO CONCLUSIVO SULLA SPIAGGIA DELLA PURITA' DI GALLIPOLI (Lecce) 12/07/2021 IX edizione Settimana della Cultura del Mare



LUNEDÌ 12 LUGLIO “IL MARE AL TRAMONTO” - L’EVENTO CONCLUSIVO SULLA SPIAGGIA DELLA PURITA' DI GALLIPOLI

Con il Concerto con l’ensemble Terra del Sole diretta dal M° Enrico Tricarico e consegna dei Premi Vela Latina, Icaro e Amo Gallipoli



Lunedì 12 luglio, si giunge alla conclusione della Settimana della Cultura del Mare, l’evento annuale organizzato dall’Associazione Puglia&Mare di concerto con il Comune di Gallipoli dedicato alla valorizzazione del mare attraverso le arti, i mestieri, i saperi e le tradizioni legati all’elemento acqua. La nona edizione della Settimana, finanziata da Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020.



Dalle ore 20:00 sarà la Spiaggia della Purità a ospitare l’evento conclusivo della Settimana della Cultura del Mare. IL MARE AL TRAMONTO:musica dai mari del mondo sarà il filo conduttore del concerto a partecipazione gratuita con Lucia Conte (soprano) e Antonio Ancora (voice) e l’ensemble Terra del sole diretto dal Maestro Enrico Tricarico. Danze e movenze a cura della scuola di danza Betty Boop.

Parte di posti saranno riservati al personale del DEA - Vito Fazzi di Lecce, come simbolo di ringraziamento verso tutti gli operatori sanitari impegnati ormai da quasi due anni nella lotta contro il Coronavirus.



Nel corso della serata-evento, condotta dai giornalisti Barbara Politi e Giuseppe Albahari, ci sarà la consegna dei Premi Vela Latina, Icaro e Amo Gallipoli.

Il Premio Vela Latina va quest'anno al Presidente Nazionale dell’Automobile Club d’Italia ANGELO STICCHI DAMIANI, al pescatore SALVATORE BIANCO, al Docente dell’Unisalento GIUSEPPE PICCIOLI RESTA, al poeta UCCIO PIRO (alla memoria), alla regista BRUNELLA FILì, al biologo marino GIOVANNI CHIMIENTI, al comandante della capitaneria di porto di Gallipoli C.V. ENRICO MACRì e al Presidente dell'Assemblea Regionale Pugliese LOREDANA CAPONE.

Il Premio Icaro per opere realizzate mediante droni in volo: Sezione “Nunzio Pacella” va a TOTI MAGNO; Sezione video a LUISA RIZZO. Si consegneranno inoltre il Premio Amo Gallipoli, istituito dalla Pro Loco di Gallipoli per celebrare la Giornata nazionale delle Pro Loco, all'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SUBACQUEO “PAOLO PINTO”e la Targa di intitolazione a PIERANGELO BERTOLI della Sala di Musica del Plesso scolastico Via Milano - Comprensivo Polo 2 di Gallipoli, nel contesto di un omaggio musicale al “cantastorie” di Sassuolo.



LE MOSTRE

Parallelamente alla ricca settimana di eventi previsti, una serie di mostre, UN MARE DI SINERGIE, sarà allestita in alcune location della città vecchia e si protrarrà fino alla fine dell’estate.

Nel Museo civico E. Barba in via Antonietta De Pace, nel centro storico, si protrarrà oltre l’11 luglio la mostra curata dal Maestro Diego Racconiinaugurata il 6 luglio e aderente al progetto MareArte.

Nella Galleria dei due Mari si potrà visitare la mostra sul patrimonio storico-archeologico della costa e dei fondali di Gallipoli intitolata Storie dal mare di Gallipoli, a ingresso gratuito durante la “Settimana della cultura del mare”. La mostra potrà essere visitata fino al 29 agosto 2021 dalle ore 17,00 alle 22,00. Una visita allo speciale allestimento di reperti predisposto nel Museo CivicoE. Barba di via Antonietta De Pace (centro storico) consentirà di completare il percorso di conoscenza sul tema della mostra.

Nella stessa Galleria dei due Mari, fino all’11 luglio potrà essere visitata la mostra fotografica Blue Memories realizzata nell’ambito del Blu European Festival, brand del progetto Fishfest, cofinanziato dal programma COSME dell'Unione Europea e curata da Agriplan e Pazlab. Le immagini rimandano alle storie e alle tradizioni di sei borghi di pescatori di altrettanti Paesi dell’UE: Pyrgos in Grecia, Bermeo in Spagna, Viana do Castelo in Portogallo, Durres in Albania, Herceg Novi in Montenegro e Gallipoli in Italia. Ingresso gratuito.

Nel Chiostro di San Domenico situato sulla riviera di ponente (centro storico), fino al 28 luglio si potrà accedere al percorso ludico-creativo di conoscenza e sensibilizzazione al problema dei rifiuti sottomarini, intitolato Un mare di rifiuti. Organizzato dall’associazione Emys, propone un pavimento interattivo per “giocare” a ripulire il mare, video su temi marini e sui danni prodotti dalle plastiche e una mostra di manufatti realizzati da artisti con rifiuti riciclati. Il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle 21. Ingresso gratuito.



La Settimana della Cultura del Mare è l’evento annuale organizzato dall’Associazione Puglia&Mare di concerto con il Comune di Gallipoli dedicato alla valorizzazione del mare attraverso le arti, i mestieri, i saperi e le tradizioni legati all’elemento acqua. La nona edizione della Settimana, finanziata da Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020, è stata riprogrammata nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria che ha travagliato il nostro Paese, e ancora attanaglia il mondo, e si sta tenendo a Gallipoli dal 5 all’11 luglio, tra mostre, presentazioni, visite guidate e laboratori enogastronomici con protagonista il mare e le sue tante declinazioni. In questa edizione un’iniziativa di charity e un laboratorio per ragazzi diversamente abili.



La nona edizione della Settimana della Cultura del Mare 2021 è finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020, ed è organizzata con il sostegno di Comune di Gallipoli e Gal Terra D’Arneo.