[PHOTOGALLERY] Campionato Italiano Triathlon media distanza di Lovere: vincono Bernardi e Barnaby 12/07/2021 Il Campionato Italiano di Triathlon Medio di Lovere è incorniciato da una giornata perfetta, con un cielo terso e una temperatura resa gradevolissima dal temporale della notte. Sono 700 gli atleti presenti all’evento firmato FollowYourPassion, con un’ottima rappresentanza dei migliori specialisti nazionali sulle distanze più lunghe.

Tra gli uomini i più attesi sono sicuramente Gregory Barnaby, Alessandro Degasperi, Mattia Ceccarelli, Matteo Fontana, Ivan Risti e Fedrico Incardona; non mancano però profili interessanti che potrebbero scompaginare le carte in corso di gara come il giovanissimo Stefano Rigoni, il forte ciclista Alberto Nardin ed Emanuele Faraco.

La rappresentanza femminile è molto nutrita a testimonianza del crescente gradimento tra le ragazze per le lunghe distanze. Il titolo di Campionessa Italiana 2020 lo detiene Marta Bernardi che qui a Lovere si prepara a vedersela con Ilaria Zane, Margie Santimaria, Giorgia Priarone e nomi non tralasciabili come la giovane Beatrice Taverna, l’esperta Martina Dogana e Valentina D’angeli capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo proprio nell’ultima edizione di evento qui a Lovere.



















In acque le prime a partire sono le donne alle 7.15 con condizioni del lago veramente ottimali. A tenere molto alto il ritmo di gara è Ilaria Zane, che vede nella frazione natatoria il proprio punto di forza. La seguono nell’ordine Vittoria Bergamini e Cristina Ventura.

Tra gli uomini in T1 arriva un gruppetto compatto nel quale Gregory Barnaby, Mattia Ceccarelli e Alessandro Degasperi guidano un giovanissimo Stefano Rigoni capace di rendersi protagonista in questa prima frazione di gara.

La frazione bike in campo femminile vede la gara ripristinare le gerarchie di rank. Marta Bernardi si porta su Ilaria Zane e conduce insieme a lei tutti i 90 km di frazione previsti. A battagliare per la terza piazza provvisoria sono Giorgia Priarone e Margie Santimaria, con la Priarone che negli ultimi 10km di frazione, aumenta il vattaggio e si porta in T2 in terza piazza con un discreto margine di sicurezza sulla portacolori del PPR.

Anche sul versante maschile il ciclismo rimescola le carte nelle posizioni di rincorsa al podio. Barnaby e Ceccarelli fanno gara a due in testa, ma dalle retrovie risale Matteo Fontana, ancora una volta protagonista di una frazione ciclistica di grande spessore. Fontana si porta terzo in zona cambio e si lancia nell’ultima frazione con Alessandro Degasperi a circa due minuti di distacco. Ottima prestazione è quella di un giovanissimo Stefano Rigoni, in grado di non perdere il contatto con Degasperi e di portarsi sul percorso podistico in quinta posizione.

La suggestiva corsa tra la roccia delle montagne e il lago permette uno spettacolo di indubbio valore, con le donne che sanno farsi protagoniste di uno spettacolo che entusiasma il pubblico. Marta Bernardi, forte della sua esperienza sulle lunghe distanze, riesce a staccare Ilaria Zane prima della metà gara e ad obbligarla ad abdicare alle velleità di vittoria. La Zane, alla propria seconda esperienza sulla distanza quest’anno, centra però una prestazione di prestigio, con una medaglia d’argento che conferma la correttezza della scelta di allungare oltre gli olimpici. A vestirsi di bronzo è Giorgia Priarone, tra le favorite della vigilia, che nonostante una frazione di corsa gestita con audacia, non riesce a rientrare sulla Zane che la precede.

La gara maschile è decisa quanto a distribuzione delle medaglie negli ultimi cinque kilometri di gara. Gregory Barnaby allunga su Ceccarelli fin dai primi kilometri e mantiene saldamente il comando di gara fino alla finish line che lo consacra Campione Italiano 2021 su media distanza.



E’ alle spalle della seconda piazza di Ceccarelli però che si accende la gara con Matteo Fontana costretto a cedere all’attacco di un Alessandro Degasperi capace di interpretare questa prova con regolarità e consapevolezza. Il trentino si assicura così il terzo gradino del podio confermando il proprio valore.