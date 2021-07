Francavilla -Sergio Rubini, Arturo Brachetti, Rimbamband e Orchestra Roma Tre protagonisti dell’estate francavillese 12/07/2021 Sergio Rubini, Arturo Brachetti, Rimbamband e Roma Tre Orchestra saranno i protagonisti in Piazza Giovanni XXIII dei primi eventi dell’estate teatrale francavillese a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



«L’estate francavillese – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – riparte all’insegna della cultura, della musica e della bellezza ospitando in Piazza Giovanni XXIII i grandi interpreti della scena italiana. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia tutti potremo uscire a riveder le stelle, sia sul palco che sopra le nostre teste in un clima di rinnovata convivialità. Questi appuntamenti rappresentano solo una anticipazione del cartellone degli eventi estivi che sarà presentato nei prossimi giorni».



Si comincia giovedì 15 luglio alle 21.00 con il concerto gratuito “Classiche Armonie d’estate” della Roma Tre Orchestra con la direzione del Maestro Massimiliano Caldi e il pianoforte di Gabriele Strata. Il repertorio prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 di Schumann e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter” di Mozart.



Sabato 31 luglio alle 21.00 sarà in scena “Ristrutturazione – ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini” con la partecipazione musicale dell’ensemble “Musica da Ripostiglio”. Lo spettacolo è il racconto, confidenziale e divertente, della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini.



Giovedì 12 agosto alle 21.00 sarà la volta della Rimbamband che torna a Francavilla Fontana con lo spettacolo “Il meglio di…” che presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali la band ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia.



Lunedì 16 agosto alle 21.00 sarà in scena “Arturo Brachetti racconta Brachetti”. Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in tanti personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici.



COSTO DEI BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro

Secondo settore (posto unico) 15 euro



Il concerto Classiche armonie d’estate (15 luglio) è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3208038588.



BOTTEGHINO - CONDIZIONI GENERALI E RIDUZIONI

I biglietti per tutti gli altri spettacoli sono disponibili nel circuito Vivaticket. Il botteghino sarà allestito presso l’infopoint di Castello Imperiali e sarà aperto ogni martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30.



La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo.



I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30.



Per informazioni 320.8038588



MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutti i posti disponibili saranno assegnati nel rispetto delle normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. È obbligatorio entrare nell’area indossando la mascherina che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.