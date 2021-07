Ruvo di Puglia - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI, MERCOLEDÌ SERA IN PIAZZA L'AMMINISTRAZIONE RACCONTA 5 ANNI DI LAVORO 12/07/2021 Proseguono gli incontri voluti dall'Amministrazione per illustrare e restituire alla comunità il lavoro degli ultimi cinque anni.

Dopo l’appuntamento sul Bilancio, è ora la volta di un incontro dedicato a

“Politiche sociali e culturali a Ruvo di Puglia dal 2016 al 2021”.



All'incontro, previsto per mercoledì 14 luglio alle ore 20 in Piazza Dante, parteciperanno, oltre al sindaco Pasquale Chieco, le assessore a Politiche Sociali, Solidarietà, Benessere e Politiche abitative

Monica Montaruli e a Cultura, Politiche Educative e Giovanili, Sviluppo turistico, Sport, Legalità e Partecipazione Monica Filograno.



Tra i temi della serata: l’alleanza con il terzo settore e il mondo del volontariato contro il disagio sociale, il Patto per Ruvo Città Educante, i progetti di cohousing, le azioni messe in campo durante la pandemia, la collaborazione con le scuole per agevolare la didattica integrata e il sostegno le famiglie in difficoltà durante il ritorno alla normalità, ma anche il riconoscimento di Ruvo Città d’Arte, il Nuovo Museo Archeologico, il Nuovo Teatro, l’Ostello sulla via Francigena, l’Hub regionale dei Musei che Raccontano la Puglia, le tante attività culturali, giovanili e sportive della città, la ristrutturazione degli impianti sportivi e le azioni di sostegno per lo sport.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Luca Basso