Gioia del Colle (Bari) -Presentata la rassegna teatrale “LA PRIMA RADICE, il gusto del racconto”. Si inizia il 15 luglio 12/07/2021 L’associazione culturale Sic!ProgettAzioni Culturali, con il supporto del piano straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia 2021, nell’ambito del cartellone di eventi estivi promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle, presenta la rassegna teatrale “LA PRIMA RADICE, il gusto del racconto”.

LA PRIMA RADICE il gusto del racconto è un percorso di valorizzazione territoriale in quattro tappe alla scoperta degli angoli nascosti del nostro territorio, dei suoi prodotti tipici, delle sue tradizioni, del suo paesaggio, affidata alla voce e al corpo di alcuni tra gli artisti più importanti della scena teatrale pugliese che, per l’occasione, si esibiranno volutamente in spazi non convenzionalmente dedicati al pubblico spettacolo (aziende agricole, edifici storici...) nel territorio di Gioia del Colle.



Un viaggio alla riscoperta delle radici materiali e immateriali della nostra comunità, dell’ascolto dell’anima dei luoghi a noi vicini, della bellezza dell’incontro e della convivialità, al di fuori di una virtualità sempre più imperante a cui la pandemia ci ha costretti per troppo tempo. Una pausa di riflessione, emozione e gusto che nasce dall'esigenza di fare incontrare l’autenticità dei luoghi, la genuinità dei prodotti della nostra terra e la creatività degli artisti.



Si parte giovedì 15 luglio presso Masseria “De Palma”, un'azienda agricola con oltre trent'anni di attività alle spalle, cha fatto della genuinità della cucina tipica gioiese, del calore dei suoi gestori, della quiete del paesaggio circostante il suo marchio di fabbrica. In scena Enrico Messina e Mirko Lodedo, un attore e un musicista che, ritrovatisi intorno ad una tavola imbandita con cibi semplici, raccontano “La storia di Taborre e Maddalena”, due giovani innamorati, il figlio di un conte e la figlia della sua sguattera, che la sorte ha destinato a vite diverse. Fuggono per vivere il loro impossibile amore e trovano rifugio in una radura del Gargano, presso la casa che un vecchio pastore ha costruito intorno a un grande albero di pere.



Il secondo appuntamento, venerdì 23 Luglio sarà nella suggestiva cornice di Borgo delle Tufare, un'antica cava di calcarenite tra la Murgia Barese e quella Materana, che ospita vari artisti tra cui l’atelier del pittore gioiese Gino Donvito. In scena, per l’occasione, la straordinaria Nunzia Antonino con lo spettacolo “Il seme del melograno”: una riflessione sull'origine delle stagioni, attraverso la storia di Demetra e Persefone, che offre un’interpretazione potente del verbo “generare”.

Terzo appuntamento mercoledì 4 agosto, presso il frantoio oleario Mancino, che con dedizione, amore per la terra, conoscenza, esperienza produce ed esporta in tutto il mondo il suo pregiato “olio di famiglia”. In scena, Luigi d’Elia, narratore di “storie selvagge” per eccellenza, accompagnato dal musicista Alessandro Pipino dei Radiodervish, con lo spettacolo “Di là dal mare, tra gli ulivi”. Il racconto di due fratelli in fuga da una guerra in Africa che approdano in Salento accolti da un produttore di olio che offre loro lavoro per il tempo di una stagione.

A chiudere la rassegna presso l’ex Distilleria Cassano, venerdì 20 agosto i Radicanto, con il concerto-spettacolo “Le indie di quaggiù”, nato dalla voglia di esplorare attraverso la forma “canzone” in chiave d’autore e acustica la musica, i paesaggi, i racconti, il cibo e le tradizioni della Puglia. Dalle poesie paesaggistiche di Vittorio Bodini, ai racconti sulle “fave della prima moglie” dello scrittore Vito Antonio Loprieno, dalle ricette antiche agli affreschi paesaggistici di Fiore, dalla meravigliosa poetica di Domenico Modugno alle ruvide e affascinanti storie di Enzo Del Re, dalla tradizione magico-rituale de la “Gatta Masciara”, all’ “Angelo della bona nova”: un vivido caleidoscopio meridiano.



IL PROGRAMMA



EVENTO GRATUITO

Giovedì 15 luglio ingresso dalle ore 20.00, inizio spettacolo ore 21.00

Presso Agriturismo “La Masseria” De Palma, Via Corvello, 5634, Gioia del Colle

Enrico Messina e Mirko Lodedo

LA STORIA DI TABORRE E MADDALENA



EVENTO GRATUITO

Venerdì 23 luglio ingresso dalle ore 20.00, inizio spettacolo ore 21.00

Presso Borgo delle Tufare, Via vecchia Santeramo, Gioia del Colle

Nunzia Antonino

IL SEME DEL MELOGRANO



EVENTO GRATUITO

Mercoledì 4 agosto ingresso dalle ore 20.00, inizio spettacolo ore 21.00

Frantoio Oleario Mancino, Str. Vicinale S. Domenico, 3000, Gioia del Colle

Luigi d’Elia e Alessandro Pipino

DI LA’ DAL MARE, TRA GLI ULIVI

Tratto dal racconto prodotto nell'ambito di “Indovina Chi Viene a (S)cena”, un format del Teatro Pubblico Pugliese, da un’idea di Giulia Delli Santi, in collaborazione con il Comune di Gioia del Colle.



POSTO UNICO € 5

Venerdì 20 agosto ingresso dalle ore 20.00, inizio spettacolo ore 21.00

Ex Distilleria Cassano, via Paolo Cassano, Gioia del Colle

RADICANTO in concerto

Le indie di quaggiù







Informazioni e prenotazioni

Associazione Sic! ProgettAzioni Culturali

sede operativa via Paolo VI 39 Gioia del Colle martedì e giovedì dalle 18 alle 20

3470945331 - 3247463733

prenotazione.eventi.sic@gmail.com