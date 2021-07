14 luglio a Manduria due importanti eventi sullo stesso palco: Carolina Bubbico in concerto, preceduta da “Coro a Coro” 14/07/2021 Carolina Bubbico in concerto a Manduria, mercoledì 14 luglio, ore 21.30, centro storico, con accesso gratuito nel rispetto delle norme anti Covid. L’evento sarà preceduto dallo spettacolo “Coro a Coro” diretto da Rachele Andrioli, ore 20.30, sullo stesso palco. Tour di presentazione dal vivo del nuovo album di inediti di Carolina Bubbico “Il dono dell’ubiquità”, pubblicato il 2 ottobre 2020 da Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds Records e la distribuzione di I.R.D.

Si tratta del terzo lavoro discografico della cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, che negli ultimi anni ha collezionato importanti esperienze e partecipazioni, arrivando a esibirsi nei più significativi festival italiani ed internazionali e nei migliori club, tra cui i Blue Note di Milano, Tokyo e Pechino al fianco di Nicola Conte, e partecipando a Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per “Il Volo”, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte.

Ideato e diretto da Rachele Andrioli “Coro a Coro” è un laboratorio di canto polifonico in continua evoluzione per donne che amano cantare. Il progetto attraversa musiche popolari e d'autore dal mondo, si scopre la forza terapeutica del canto. “Coro a Coro”, che precede il concerto di Carolina Bubbico, è organizzato dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” di Manduria, in collaborazione con l’Ambito Territoriale n. 7 e il Comune di Manduria.