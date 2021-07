Monte S.Angelo - Vieste - A FestambienteSud gli EcoForum sui temi chiave della transizione ecologica. 14/07/2021 A FestambienteSud gli EcoForum sui temi chiave della transizione ecologica.

Momenti di riflessione e confronto su economia circolare e agroecologia, con un focus sulla Capitanata.



Next Green Generation è il tema scelto per la XVII edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia - in scena dal 23 luglio al 2 agosto 2021 a Monte Sant’Angelo, Vieste e in Foresta Umbra - che si aprirà con una giornata dedicata alla riflessione e al confronto su alcuni temi chiave della transizione ecologica.



“L’obiettivo è discutere su quali cambiamenti strutturali è necessario imprimere all’economia e ai sistemi produttivi, all’organizzazione pubblica e agli stili di vita dei cittadini per poter davvero consegnare un nuovo destino alla next generation, i giovani e le prossime generazioni che opportunamente l’UE ha voluto richiamare nel titolo del programma di sostegno ai paesi membri dopo la crisi pandemica”, spiega Franco Salcuni, direttore culturale di FestambienteSud, che ha voluto fortemente inserire all’interno del programma artistico del Festival una sezione dedicata agli EcoForum.



Si partirà da storie positive, di imprese, organizzazioni sociali e pubbliche amministrazioni, che già hanno intrapreso una strada coerente con le linee tracciate dal Green New Deal, con scelte forti e significative e con un indubbio valore esemplare, dimostrando che la strada è percorribile e che il cambiamento è già in atto.



Venerdì 23 luglio ad aprire FestambienteSud, alle ore 9.30 nella sala conferenza delle Clarisse a Monte Sant’Angelo, sarà l’EcoForum sull’economia circolare suddiviso in due sessioni.

Dopo i saluti istituzionali - a cui interverranno il Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo, il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, il direttore di FestambienteSud Franco Salcuni e la vicepresidente nazionale di Legambiente Vanessa Pallucchi - ci sarà la sessione dedicata a “Economia Circolare ed impianti industriali: un binomio inscindibile”. Daranno il loro contributo Lella Miccolis, Amministratore Unico Progeva Srl; Annalisa Lazzari, AD Eurosintex Srl; Fabio Costarella, Responsabile progetti speciali CONAI; Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Puglia; Anna Grazia Maraschio, assessora ad Ambiente e Territorio della Regione Puglia. A moderare il dibattito sarà Laura Brambilla di Fondazione Legambiente Innovazione.

A seguire la testimonianza di Stefania Menduno, presidente dell’OdV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”.



La seconda sessione prevede la Premiazione dei Comuni Ricicloni e un focus sulle buone pratiche pugliesi. A presentare e coordinare i lavori saranno Daniela Salzedo, Direttrice Legambiente Puglia ed Emilio Bianco, Comuni Ricicloni Legambiente.



Nel pomeriggio alle 15.30 è in programma il Focus sulla Capitanata: una tavola rotonda-laboratorio dedicata alla ricognizione dello stato dell’arte dell’Economia Circolare nella Provincia di Foggia, con soggetti pubblici e privati (imprese, associazioni, organizzazioni datoriali).

Ad introdurre e coordinare i lavori saranno Gianfranco Pazienza e Gennaro Tedesco, del gruppo di lavoro del progetto Generazione Circolare, che mira a mettere in relazione i giovani della provincia di Foggia con il mondo delle imprese, i soggetti istituzionali e culturali, sulle tematiche dell’economia circolare e a sviluppare idee innovative che possano diventare impresa e produrre ricchezza, lavoro e qualità ambientale. La prima azione messa in campo dal progetto Generazione Circolare - capofila Provincia di Foggia e sostenuto da Unione Province Italiane nell’ambito di Azione Province Giovani - è stata l’istituzione del Tavolo Provinciale Permanente dell’Economia Circolare.



Infine, alle 19.00 nella Green Cave, l’EcoForum Agroecologia: generazione circolare - stili di vita - lavoro ed etica - dalla terra alla tavola - agricoltura e società. A raccontare esperienze concrete di sostenibilità e innovazione verde nel settore dell’agroecologia saranno Massimo Monteleone, docente di AgroEcologia Università di Foggia; Gianluca Russo, OdV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” - Foggia; Pietro Fragasso, Pietra di Scarto - Cerignola; Roberto Covolo, XFarm Agricoltura prossima - San Vito dei Normanni; Pio Di Giorgio, SlowFood Gargano; Michele Solimando, Birrificio Rebeers - Foggia; Pascal Barbato, mastro fornaio - San Marco in Lamis.

Gli EcoForum saranno fruibili dal vivo previa registrazione online. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del festival www.festambientesud.it.



A tutti gli eventi si accede con prenotazione da effettuare sul sito FestambienteSud, per fronteggiare meglio le restrizioni Covid-19.



La XVII edizione di FestambienteSud gode del sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di - D.G.R. n. 1570/2020 - A.D. 499/2020 ed è promossa e sostenuta da Legambiente onlus - Comune di Vieste - Comune di Monte Sant’Angelo, in sinergia con il progetto Generazione Circolare sostenuto da UPI - Unione Province d’Italia e con il partenariato di Eurosintex e Montello.