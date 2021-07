RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE SU ITALIA 1 RECORD DI ASCOLTI PER LA PRIMA PUNTATA 14/07/2021 RADIO NORBA

Esordio da record per il ritorno della grande musica dal vivo su Italia 1: Radio Norba Cornetto Battiti Live ieri sera è stato seguito complessivamente da oltre 8 milioni di italiani, leader della serata sul pubblico attivo con il 14,92% di share e 2.159.000 spettatori nella fascia prime-time (1.790.000 spettatori e 11,9% totali). Inoltre la kermesse musicale condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci ha toccato picchi del 17,67% di share e 2.354.000 telespettatori. Grande successo anche tra i giovanissimi: 19% di share sul target 15-34 anni. Boom anche sui social: su Twitter l’hashtag ufficiale #BattitiLive ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia. “Ogni anno”, commenta il presidente di Radio Norba, Marco Montrone, "riceviamo tanta attenzione e fiducia da parte degli italiani, ma non riusciamo proprio a farci l’abitudine. Il risultato di ieri è stato davvero strepitoso, l’amore per la musica, la passione per il nostro lavoro e la grande armonia di tutto il gruppo di lavoro e del cast artistico sono ingredienti che i telespettatori riescono a cogliere perfettamente. Siamo davvero lusingati di poter rappresentare la colonna sonora dell’estate italiana”.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è risultato in assoluto il secondo programma più visto della televisione italiana, superato per una manciata di ascoltatori solo da Rai 1 con il tributo all’indimenticabile Raffaella Carrà.

La seconda puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live andrà in onda su Italia 1 martedì prossimo, 20 luglio.





Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).