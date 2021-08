5 agosto - Omaggio ad Astor Piazzolla CHIOSTRO DEI TEATINI LECCE 05/08/2021 51^ Stagione Concertistica 2021



Giovedì 5 Agosto 2021

Ore 20,45







1 , 10 , 100

ASTOR





Omaggio ad Astor Piazzolla





CHIOSTRO DEI TEATINI



LECCE



A cento anni dalla sua nascita, la Camerata Musicale Salentina omaggia Astor Pantaleón Piazzolla, tra i più famosi musicisti del ventesimo secolo, riformatore del tango e strumentista d’avanguardia.



Giovedì 5 agosto, al Chiostro dei Teatini di Lecce, andrà in scena “1, 10, 100 Astor”, un emozionante viaggio in musica e danza nel genio di Piazzolla, attraverso le opere più celebri dell'inventore del “nuevo tango”. Sul palco il virtuosismo e lo stile del quartetto “Tango Sonos” sarà accompagnato da due straordinarie coppie di ballerini, Neri Piliu con Yanina Quiñones e Pablo Nelson Piliu con Giselle Tacon.



“Reo” di aver contaminato la tradizione nazionale incorporandola a elementi jazz e classici, il suo tango - e quelle melodie che conquistarono il mondo - gli provocò in Argentina non pochi nemici che difendevano la classicità del genere, a cui indubbiamente Gardel aveva dato l’immortalità. Piazzolla, con l'aiuto del jazz, lo trasformò in un genere definitivamente universale.

Una carriera folgorante quella del maestro, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una discografia sterminata che testimonia ancor oggi l’artisticità di un talento davvero spettacolare, che per un certo periodo, durante la dittatura militare argentina, si stabilì anche in Italia, collaborando con tanti musicisti e incidendo l'indimenticabile “Libertango”.



Il progetto Tango Sonos, nato da un’idea dei fratelli Antonio e Nicola Ippolito, è una realtà consolidata nel panorama tanguero internazionale. Ben conosciuti nelle stagioni concertistiche e nei festival di tutto il mondo, i componenti del quartetto (Antonio Ippolito al bandoneòn, Leo Gadaleta al violino, Nicola Ippolito al pianoforte e Giovanni Rinaldi al contrabbasso) collaborano da anni con i più grandi ballerini del mondo. Tra questi spiccano Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliu, che come anche Giselle Mariel Tacon e Pablo Nelson Piliu hanno gareggiato e sono risultati vincitori di numerosi concorsi di tango e si sono esibiti nelle milonghe più famose di Buenos Aires.



Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket. In caso di pioggia, l'evento si svolgerà nel Teatro Apollo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L'evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 25, Ridotto* € 22, Under 12 anni € 10

Secondo Settore: Intero € 18, Ridotto* € 15, Under 12 anni € 10



ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto*: € 100



* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

HYPERLINK "http://www.cameratamusicalesalentina.com/"www.cameratamusicalesalentina.com