Immagine: © Egidio Magnani Barletta - Bar.S.A. - In avvio due corsi di formazione nel settore dell’arboricoltura 14/07/2021 In avvio a cura di Bar.S.A. S.p.A. e dell’Amministrazione Comunale, due corsi di formazione nel settore dell’Arboricoltura. In tal modo sarà perfezionata la formazione degli operatori per una maggiore consapevolezza ambientale a tutto vantaggio di uno dei maggiori patrimoni delle nostre zone verdi. Proprio la questione ambientale, sempre più presente nelle valutazioni di enti pubblici e privati, diventa così centrale anche nel nostro territorio.



«Bar.S.A. S.p.A. continua a rimanere precursore anche in attività di formazione come questa». Così interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci soddisfatto dell’organizzazione in termini di formazione. «Avere operatori capaci di discernere diverse situazioni collegate al patrimonio arboreo da vari punti di vista, è importante per città e territorio e continuerà ad esserlo – conclude Cianci. Un’azienda complessa come Bar.S.A. continuerà a lavorare in tal senso». Il sindaco Cosimo Cannito, unitamente all’amministratore di Bar.S.A. saranno presenti all’inizio dei lavori.



I corsi saranno a cura della Scuola Adriatica di Arboricoltura, sezione di Abruzzo Tree Expert che con l'Accademia della Natura, costituita per gestire le attività di formazione e divulgazione, lavora nel settore dell’Arboricoltura, Verde Ornamentale ed Agrario. Ha già al suo attivo l’organizzazione di numerosi corsi ed eventi realizzati dell’area del medio adriatico, riassume le competenze e le esperienze del gruppo di lavoro da cui deriva. I corsi in avvio saranno di formazione di Operatori sul Corretto Uso e Manutenzione della Motosega in base al D.Lgs. 81/08 e Corso Base sulla Potatura di Piante Ornamentali.



I corsi saranno tenuti presso la sala rossa del Castello di Barletta per quanto riguarda la parte teorica, il 15 e 16 luglio dalle ore 08:00 alle ore 17:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00. La parte pratica si terrà presso i giardini del castello di Barletta e i giardini De Nittis. Al convegno formativo sono invitati tutti gli operatori del settore interessati.