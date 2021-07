de Ruvo Castellana - GELATE DEL 2018, SONO PRONTI I RIMBORSI UN FONDO DI 250MILA EURO DA RIPARTIRE FRA LE AZIENDE AGRICOLE 15/07/2021 Sono stati finalmente trasferiti dalla Regione Puglia al Comune di Castellana Grotte i fondi statali posti a rimborso delle gelate che nel periodo fra il 26 febbraio al 28 febbraio 2018 colpirono le produzioni agricole di numerose aziende del nostro territorio.

I fondi stanziati ammontano a circa 250mila euro e saranno ripartiti fra gli aventi diritto. Ben 73 aziende agricole di Castellana Grotte hanno presentato domanda di rimborso. Fra queste saranno soddisfatte le richieste di coloro che hanno subito danni accertati e documentati su fondi comunali pari o superiori al 30% della produzione lorda vendibile.

La fase istruttoria condotta dal Settore VI del Comune di Castellana è in via di definizione. Si resta ancora in attesa da parte di diverse aziende, della documentazione integrativa richiesta nel 2019 e sollecitata a fine 2020, purtroppo non ancora pervenuta.

“Il nostro intento è ristorare quanto prima tutte le domande presentate che dall'esito istruttorio risulteranno idonee – evidenzia il Sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo – e per fare questo è necessario che le aziende agricole interessate inviino quanto prima la documentazione richiesta. I fondi come sempre arrivano in ritardo rispetto all’emergenza che si è verificata nel 2018 ma ora che ci sono ci preme poter dare risposte pronte e positive. L’agricoltura è fra i settori più colpiti dalla crisi e va sostenuta in ogni modo possibile, e come sempre stiamo facendo la nostra parte come ente e Amministrazione andando incontro alle necessità segnalate dagli operatori. Uno sforzo amministrativo ed anche politico perché è fondamentale interfacciarsi con gli enti sovracomunali preposti ai ristori e stiamo continuando a farlo per avere in tempi brevi anche lo stanziamento dei rimborsi riferiti ai danni degli ultimi anni. Ringrazio per questo l’assessore Vanni Sansonetti che ha seguito da vicino e in maniera puntuale tutta la vicenda fino ad arrivare a questo risultato”.

Chiusa la fase istruttoria, i rimborsi saranno calcolati in percentuale fra gli aventi diritto e saranno erogati a partire da settembre.