SABATO 17 LUGLIO NEL CASTELLO DI TUTINO A TRICASE, LA RASSEGNA “CANTI E INCANTI”, IDEATA E CURATA DA TARANTARTE, CON IL SOSTEGNO DELLA REGIONE PUGLIA, DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E DELLA FONDAZIONE PUGLIA, OSPITA "MEDITERRANEO CONTEMPORANEO" CON ROCCO NIGRO E REDI HASA.



Sabato 17 luglio (ore 22 – ingresso 10 euro + dp con prenotazione obbligatoria sul sito oooh.events) nell’atrio del Castello di Tutino a Tricase con “Mediterraneo Contemporaneo” del violoncellista albanese Redi Hasa e del fisarmonicista pugliese Rocco Nigro prosegue “Canti e incanti”. La rassegna, ideata e curata da Tarantarte, con il sostegno di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese (“Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” - Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro) e della Fondazione Puglia, fino al 6 agosto, proporrà spettacoli di musica e danza, portando in scena una visione della tradizione non come mera rappresentazione cristallizzata delle radici popolari ma come dialogo tra presente e futuro in una dimensione mediterranea.



Il duo, nato nel fertile territorio musicale del “rinascimento” salentino degli ultimi decenni, propone un repertorio di brani inediti e melodie inusuali, composizioni ispirate alla ricerca dell'essenzialità. Radici musicali che congiungono due sponde dell’Adriatico, evocando sonorità ancestrali che attingono dalla grande tradizione dei Balcani e del Sud Italia e la portano verso esiti molto vicini alle invenzioni e al clima della migliore musica contemporanea. Numerose sono le incisioni discografiche in cui i due artisti si sono affiancati e molteplici le collaborazioni: Antonio Castrignanò, Cesare Dell’Anna, Rachele Andrioli, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Dario Muci, Valerio Daniele, la Fanfara Tirana, tra i più importanti. Negli ultimi anni sono stati ospiti di numerosi festival e rassegne in tutt’Italia. Dopo Rachele Andrioli, Luca Buccarella e Massimiliano De Marco, Redi Hasa e Rocco Nigro la rassegna ospiterà la nuova produzione di teatro danza “Canti e incanti” con la Compagnia Tarantarte (sabato 24 luglio) e lo spettacolo di musica e danza “Kore Ensemble” con Cinzia Marzo, Silvia Gallone, Eufemia Mascolo e Maristella Martella (venerdì 6 agosto). Prima dei concerti, dalle 20 sarà possibile cenare nel bar/ristorante del Castello.



Il Castello di Tutino a Tricase è un complesso architettonico fortificato e monumentale che è stato oggetto di recente ristrutturazione mirata alla valorizzazione e trasmissione del bene e del suo reinserimento funzionale all’interno del territorio. Il Castello è infatti diventato un centro dedicato alle sette forme d’arte, con uno spazio dedicato anche alla ristorazione e al bar, al fine di tornare ad essere un riferimento per la comunità, ma anche il luogo entro il quale la cultura locale trova lo spazio adeguato per comunicare a una visione del mondo più universale. Vincitore del bando per l'adeguamento degli attrattori turistici all'accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia, il Castello di Tutino è gestito da Saietta Art in collaborazione con, tra gli altri partner, l’associazione Tarantarte.



L’associazione Tarantarte porta avanti attività di formazione, produce performance e spettacoli, propone animazione di comunità, cura una ricca progettazione e programmazione di eventi e rassegne artistico-culturali. L’associazione, inoltre, è capofila dell’ATS Ex-Macello che dal 2018 gestisce il Centro Culturale LUG - Ex Macello di Corsano, in provincia di Lecce. Il Centro è un laboratorio di comunità poli-artistico con sale prove dedicate a musica, teatro e danza, un bar, una sala per incontri, concerti e spettacoli e un ampio giardino. Il LUG ospita anche l’archivio D.A.M.A. con una selezione di libri, cd, tesi di laurea, articoli, dvd dedicati alla musica e alla cultura salentina.

