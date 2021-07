[PHOTOGALLERY] Bari - Al via i lavori di sistemazione a verde di due rotatorie nel Municipio III a cura di Aeroporti di Puglia 15/07/2021 Sono iniziati i lavori di sistemazione a verde delle due rotatorie in corrispondenza di via D’Annunzio e dell’albergo Parco dei Principi, nei pressi dell’aeroporto, nel Municipio III. Si tratta di un intervento curato da Aeroporti di Puglia, la cui esecuzione è cominciata nei giorni scorsi e che vedrà la piantumazione di alcuni alberi, arbusti, fiori e la realizzazione di ampie zone a prato. All’interno della rotatoria nelle vicinanze dell’hotel sono già visibili le prime lavorazioni, che verranno completate nei prossimi giorni. Quanto alla seconda, sono cominciate le operazioni di sistemazione della massicciata sottostante che favorisce il drenaggio delle acque, cui seguiranno la posa del terreno vegetale e la piantumazione del verde.

I lavori, che non riguardano solo la realizzazione di questi nuovi spazi a verde ma anche la successiva manutenzione da parte di Aeroporti di Puglia per sei anni, si concluderanno nell’arco di due settimane.

“Questi due interventi - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - per i quali ringraziamo Aeroporti di Puglia che si farà carico della realizzazione e successiva manutenzione, rientrano nella più ampia strategia finalizzata alla sistemazione e la valorizzazione di spazi pubblicicon la riqualificazione di diverse rotatorie su tutto il territorio comunale. Penso a quelle poste alle estremità del ponte Adriatico o a quelle in via Caldarola, in via Salapia, in via Peucetia, oltre alle tre in corso di realizzazione su via Amendola, per le quali c’è già una donazione da parte di Assindustria. La cura dello spazio pubblico rientra tra le priorità dell’amministrazione comunale, e riscontrare un sempre maggior interesse di privati o altri soggetti a investire nella riqualificazione e valorizzazione di aree pubbliche ci gratifica e ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.