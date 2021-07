Lecce - rally - SALE LA CORSA IN COPPA ITALIA PER I FRATELLI MELE 16/07/2021 SALE LA CORSA IN COPPA ITALIA PER I FRATELLI MELE

Con il positivo risultato al Rally del Matese l’equipaggio leccese della scuderia Max Racing può continuare a puntare alla finale nazionale.



Corre deciso l’equipaggio Mele-Mele: grazie al successo di classe ottenuto al Rally del Matese, la finale di Coppa Italia è un obiettivo raggiungibile per il 26enne pilota leccese Mattia Mele che, affiancato alle note dal fratello Marco, 33enne, a bordo di una Renault Clio Sport RS 2.0 con i colori della scuderia Max Racing, domenica scorsa è tornato dalla sfida nel Casertano con un importante 1° posto di Classe ed un 2° di Gruppo, bottino fondamentale per rimpinguare il carniere della classifica di 7ma zona a quota 30 punti, ed agguantare in graduatoria, ad appena un punto e mezzo di distacco, il rivale ed attuale leader Raffaele Panichella.

I due meccanici salentini preparano già l’appuntamento con il Rally del Molise, in programma il 28 ed il 29 agosto prossimi, che si rivelerà decisivo per il sorpasso: solo il migliore di classe per ciascuna delle nove zone italiane guadagnerà infatti il biglietto per la “garissima” di Modena.