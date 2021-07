17 18 luglio - Ensemble rinascimentale femminile ‘DOMINAE ENSEMBLE’ in ‘Io Sono Lucrezia’ - Barletta 17/07/2021 "Si va in Scena!!!!!"



IO SONO LUCREZIA

LE DOMINAE ENSEMBLE IL 17 E IL 18 LUGLIO PRESSO IL LABORATORIO URBANO GOS

a cura dell'Associazione Cultura e Musica "G. Curci"



Sarà il Dominae Ensemble ad inaugurare la 13ma Edizione della Rassegna Musicale ‘MusicArte’, organizzata dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci,

Realizzata in collaborazione con il Comune di Barletta, il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito di Puglia SoundsLive, vede il coinvolgimento di artisti di grande livello , quasi tutti artisti pugliesi e della bat, con concerti che sono veri e propri ‘spettacoli’ con narrazioni, performance musicali, letture anche con danza, proiezioni di immagini e contenuti di alto coinvolgimento per tutte le fasce d’età

Si parte il 17 luglio, con replica il 18 ,presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, con lo straordinario Ensemble rinascimentale femminile ‘DOMINAE ENSEMBLE’ nell’originalissimo evento ‘Io Sono Lucrezia’.

Leggenda e diffamazione descrivono Lucrezia Borgia (1480–1519) come una delle donne con la peggiore reputazione della storia: cortigiana e incestuosa, assassina e avvelenatrice. La sua unica colpa, in realtà, fu la famiglia in cui nacque: la più potente, corrotta, spregiudicata e spietata del Rinascimento. Figlia illegittima del cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, divenuto poi papa Alessandro VI, e della sua amante Vannozza Cattanei, nonché sorella del crudele Cesare detto ‘Il Valentino’ dal quale subì innumerevoli angherie tra cui l’uccisione del suo amatissimo secondo marito, Alfonso d’Aragona grazie al cui matrimonio divenne Duchessa di Bisceglie.

Ricevette un’ottima formazione umanistica studiando lo spagnolo, il francese, l’italiano e il latino, e venne iniziata al disegno, al ricamo, alla danza, alla poesia e alla musica. Divenne una grande mecenate e amante delle arti, in particolare della musica, quando, nel 1502 ad appena 21 anni, sposò il suo terzo marito, Alfonso d’Este.

Accolta da maldicenze e diffidenza sia dal promesso sposo sia dalla futura cognata Isabella d’Este, Lucrezia seppe trasformare Ferrara nella ‘prima città europea’, un centro in cui diffondere la musica profana. Estremamente diverse per indole e storia familiare, Lucrezia e Isabella entrarono in competizione contendendosi i migliori musicisti dell’epoca che dovevano, così, dividersi tra le corti di Mantova e Ferrara.

Lucrezia era circondata dai musicisti più richiesti e questi erano in tutto e per tutto alle sue dipendenze: Niccolò Patavino da Padova, Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara da Verona, Dionisio da Mantova detto Papino, Riciardetto Tamborino, Dalida de’ Putti, Paolo Poccino.

Tromboncino e Cara erano i più celebri compositori di frottole, genere musicale che ebbe notevole fortuna all’epoca. È una composizione di tipo strofico, per lo più a quattro parti, di cui le tre inferiori erano spesso eseguite strumentalmente e la superiore, più espressiva ed elaborata, veniva sempre cantata. L'organico di base che formava il gruppo dei musicisti personali di Isabella e di Lucrezia era il medesimo: frottolisti, per l'appunto, cantori, suonatori di strumenti a corde e un tamburino.









Prestigiosissima la line up, che prevede i seguenti Artisti : Valeria Polizio, soprano Maria Luisa Dituri, soprano Annarita Lorusso, violino barocco e ribeca Nicola Pappalettera, cornetto Paola F. la Forgia, viola da gamba Pierluigi Ostuni, tiorba Beatrice Birardi, percussioni Eloise Ameruoso, clavicembalo e tastiere storiche Ada Martella, danze Lory Porcaro, danze Marileda Maggi, voce recitante Mariano Rizzo, presentatore – autore testi.

Lo spettacolo in abiti d’epoca alterna musica a letture, parti recitate a danze, col fine di proiettare lo spettatore nella vita di corte di Ferrara.

Porta ore 20,00 e inizio alle ore 20,30 . Abbonamento per 5 spettacoli € 10,00

Biglietto P.U. € 5,00.

La partecipazione al concerto comporta l’osservanza delle disposizioni previste dalle Linee guida e dai Protocolli di igiene e sicurezza anti Covid-19.