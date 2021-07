Dopo Truocchio, un altro 2000 alla New Mater Volley Castellana : ecco Riccardo Capelli 16/07/2021 Altra firma, altro 2000 in arrivo in casa New Mater Volley Castellana Grotte in vista della stagione sportiva 2021/2022 e del prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo l’ufficializzazione di Truocchio, sarà a disposizione di coach Flavio Gulinelli anche Riccardo Capelli.

Schiacciatore 20enne (compirà 21 anni il prossimo 16 novembre), 199 cm in altezza, nato a Monza, lo scorso anno protagonista in serie A3 con Alessano, Capelli è un prodotto del Consorzio Vero Volley, disputando tra il 2015 e il 2017 i campionati dalla serie D alla serie B2. Cresciuto sportivamente nella Auprema Volley Cinisello, dal 2017 al 2019 ha vestito la maglia della Euro Hotel Residence Vero Volley in serie B maschile e nella stagione 2019/2020 è stato promosso in pianta stabile in prima squadra debuttando in Superlega.



“Appena ho saputo dell’offerta di Castellana non ho avuto alcun dubbio - ha commentato lo schiacciatore lombardo - Lo scorso anno in Puglia mi sono trovato molto bene. Penso che questa regione e una società seria come la New Mater siano ambienti formidabili per crescere ancora. Nella passata stagione ad Alessano abbiamo vissuto un crescendo dal punto di vista della squadra fino a raggiungere i playoff. Anche dal punto di vista personale credo di essere cresciuto nel corso dell’anno. Sono contento perché era la mia prima esperienza lontano dall’ambiente in cui sono stato formato. Devo dire che sono soddisfatto”.

“L’anno prossimo mi aspetto una stagione intensa - ha continuato Capelli, 240 punti in 29 presenze tra regular season e playoff nella scorsa serie A3 - Una stagione in cui saremo chiamati da subito a lavorare tanto per mettere insieme una squadra fatta di giocatori nuovi e saremo chiamati sempre a lottare. Dal punto di vista personale mi aspetto un anno di miglioramenti anche grazie alla presenza di coach Gulinelli”.

L’arrivo di Capelli definisce un reparto schiacciatori che già registra la presenza di Borgogno, Fiore e Tiozzo e che si distingue per completezza di caratteristiche ed eterogeneità: “Una squadra unita fa la differenza - ha concluso il martello classe 2000 - Una squadra capace di allenarsi duramente e insieme divertirsi è fondamentale per raggiungere i risultati attesi”.

“Capelli è uno schiacciatore dalle grandi qualità, si mette in evidenza prima di tutto per le caratteristiche fisiche - ha commentato coach Gulinelli - Poi sono sicuro che, essendo alla sua prima esperienza in A2, dopo aver debuttato in Superlega e aver giocato lo scorso anno in A3, sarà motivatissimo. Ed è quello che mi aspetto nella prossima stagione da tutti gli atleti del roster”.