Francavilla Fontana (Brindisi) - Ultimo appuntamento con Discover Francavilla 17/07/2021 Sabato 17 luglio ultimo appuntamento con “Discover Francavilla”, l’iniziativa che propone visite guidate tematiche alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale di Francavilla Fontana.



Al centro di questa nuova esplorazione ci sarà la Settimana Santa, con uno sguardo particolare sui luoghi e i riti francavillesi. La visita guidata sarà a cura della Pro Loco con il suo presidente Giovanni Colonna con il contributo del maestro cartapestaio Pietro Balsamo. Alle 18.30 è previsto il raduno dei partecipanti presso l’Infopoint di Castello Imperiali.



“Discover Francavilla si conclude con un viaggio alla scoperta dei riti e delle tradizioni della Settimana Santa. Si tratta – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – di un cammino che ci riunisce alle radici della nostra comunità. Ringrazio la Pro Loco per aver proposto questa esplorazione che ci consentirà di rivivere il clima di fede e tradizione della Settimana Santa di cui sentiamo la mancanza da ormai due anni a causa della pandemia.”



Sempre sabato 17 luglio, a partire dalle 17.00, a Castello Imperiali sarà possibile visitare un’esposizione temporanea di quadri degli artisti locali: Angelo Argentina, Iole Argentina, Ada Caforio, Lucia Calò, Grazia Capogrosso, Giovanna Carenza, Angela Carrozzo, Luciana Casale, Ester Del Manzo, Anna Di Noi, Maria Concetta Lomartire, Alessandra Marinò, Antonella Napolitano, Anna Pertoso, Gabriella Rodìa, Antonella Selleri, Oronzo Urso, Antonella Vacca, Filomena Zizzi.



Discover Francavilla si inserisce nelle iniziative per il potenziamento dell’Infopoint, finanziato dalla Regione Puglia con fondi POR PUGLIA 2014-2020.



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla pagina facebook InfoPoint Francavilla.