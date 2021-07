JEANSMUSIC FESTIVAL: DOMENICA 18 LUGLIO ULTIMO CONCERTO A CAPRARICA DI LECCE (ore 21.30) 18/07/2021 JEANSMUSIC FESTIVAL – I EDIZIONE



18 LUGLIO – CLASSICAL X

ORCHESTRA FILARMONICA DI LECCE CON MATTHIEU MANTANUS

Palazzo Baronale - Caprarica di Lecce

organizzato dall'Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce

con la direzione artistica del direttore, pianista e compositore Matthieu Mantanus

in collaborazione con il JeansMusic lab.

ingresso libero su prenotazione

Ultimo concerto per il JeansMusic Festival organizzato a Caprarica di Lecce dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce in collaborazione con il Jeans Music Lab e il suo direttore artistico, Matthieu Mantanus e con il sostegno del Comune di Caprarica e della Regione Puglia.



La tecnologia, onnipresente nel nostro mondo, è la colonna portante anche il 18 luglio con Classical X (inizio sempre ore 21.30, ingresso su prenotazione https://www.jeansmusicfestival.com/).

Nato come un appuntamento di musica fuori dagli schemi, spesso a cavallo tra i generi, pericolosamente (e fieramente) senza categorie, in grado di aprire nuovi scenari a novità tecnologiche e trasformazioni del digitale nella composizione musicale, il Jeans Music Festival ha incantato il pubblico nelle prime due serate assolutamente “sorprendenti”.



Cosa ascolterà quindi il pubblico che deciderà di prenotare il proprio posto per il 18 luglio con il gran finale di Classical X? Sul palco, i musicisti della Filarmonica di Lecce si esibiranno con un concerto in cui la sinfonia in sol minore di Mozart sarà “incorniciata” da una composizione originale in cui l’elettronica diventa strumento dentro l’orchestra. Il lavoro è stato composto dal direttore, pianista, compositore e scrittore svizzero Matthieu Mantanus basandosi proprio sui temi mozartiani, ma declinandoli in una modalità completamente diversa, in un ambiente elettronico. La dimostrazione di come la tecnologia continua, a solleticare le creatività artistiche, mischiandosi con freschezza e felicità alla storia e alla tradizione.



Il Festival è organizzato dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, formazione salentina nata nel gennaio del 2017 dall’iniziativa di alcuni componenti dell’ex Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO “Tito Schipa” di Lecce, con la direzione artistica del direttore, pianista e compositore svizzero Matthieu Mantanus, in collaborazione con il JeansMusic Lab (www.jeans-music.com) e il Comune di Caprarica di Lecce, con il finanziamento della Regione Puglia - “Programma Straordinario 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo - Azione 2".