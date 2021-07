Incontro pubblico “In Vino Veritas. Stasera in compagnia di… Loredana Capone”, lunedì 19 luglio a Manduria. 18/07/2021 Prende il via a Manduria la rassegna “In Vino Veritas. Stasera in compagnia di…”, nell’ambito del programma di Manduria Estate. Primo appuntamento lunedì 19 luglio con Loredana Capone che incontrerà il pubblico alle 21.00 nei pressi del sagrato della chiesa di S.Maria (lungo il corso XX Settembre). Moderatore della serata il giornalista Mimmo Mazza. Per i visitatori accesso libero nel rispetto delle norme anti Covid. Ulteriori info al: 345.5873558



Politica, lavoro, famiglia e amore per il territorio. Loredana Capone è la prima donna Presidente nei 50 anni della Regione, avvocato, mamma, moglie, ha già ricoperto importanti incarichi assessorili con competenza e professionalità. Nel 2008 Nichy Vendola la nomina assessore esterno in Regione. Eletta consigliere regionale nel 2010, è nuovamente assessore.



Nel 2015 è assessore allo Sviluppo Economico e assessore alla Cultura e Turismo per l’intero mandato della Giunta Emiliano. Persona di grande spessore culturale, lavora incessantemente nell’interesse dei pugliesi, incarnando e promuovendo i valori e le peculiarità della Terra di Puglia.



La rassegna culturale estiva “In vino veritas. Stasera in compagnia di…” prevede la partecipazione di relatori che rappresentano figure di primo piano all’interno del panorama della vita sociale, in alcuni dei suoi aspetti caratteristici -dalla cultura, alla storia politica, all’arte- i quali vengono invitati a fornire un loro contributo al bisogno comune di tornare a pensare ad una progettualità del domani. Il programma completo di Manduria Estate è rintracciabile sulla pagina facebook “Manduria Cultura ed Eventi” o sul sito www.popularia.it