24 luglio - A godč la Můrgj di Vito Bellomo - Cassano delle Murge (Bari) 24/07/2021 A godè la Mùrgj



"A godè la Mùrgj" è una poesia nella quale impeccabilmente sono ritratte le attività associative Murgia Enjoy ed il loro spirito ed è anche il titolo dell'evento con il quale l'associazione, che vanta vari soci fra cui il pluripremiato poeta vernacolare Vito Bellomo, propone un nuovo incontro finalizzato alla promozione, alla valorizzazione ed alla tutela del territorio.



Vito Bellomo è uno dei massimi poeti dialettali baresi, autore del libro di versi “La vit iè na rot...aggìr! La vita è una ruota...gira!”, con la versione in italiano a fronte e con prefazione del sacerdote cassanese don Franco Lanzolla, parroco alla Cattedrale di Bari. Un’opera che ha ricevuto consensi ed apprezzamenti in tutta Italia, presentata in diversi Comuni da Bellomo che dal vivo esprime ancor di più la sua intima baresità, leggendo i suoi componimenti, all’apparenza semplici ma dal profondo e intimistico significato. Un lavoro di narrazione di Bari e della sua gente, pennellate di ironia lieve e di incanto per nulla ingenuo che gli permettono di riportare sulle pagine frammenti di gioie, dolori, scene di vita quotidiana e maschere di baresità, come le più volte premiate "La malasort du pulpe bares" e "Amòr amàr". Ma in ogni poesia Bellomo coglie l'autenticità e la genuinità di un popolo votato al mare, una fotografia precisa di uno spaccato di una realtà consolidata da decenni di consuetudine sociale. Un libro, quindi, che ogni barese dovrebbe avere in casa e che tramite l'associazione Murgia Enjoy può essere acquistato a pochi euro e con dedica dell'autore. Già in passato, in una cornice inusuale, quale una delle più suggestive grotte carsiche cassanesi, opportunamente illuminata ed illustrata, Vito Bellomo ha entusiasmato i partecipanti in un reading letterario; ma le poesie di Vito Bellomo hanno arricchito anche altri eventi Murgia Enjoy, sia sulla Murgia che nella vicina Basilicata dove l'associazione ha proposto una serie di iniziative.



Dialogherà con il poeta Giacomina Giustino, socia Murgia Enjoy.

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy e le leaflet di Puglia Village che danno diritto GRATUITAMENTE alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 24 luglio 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (antipasto, pizza Murgia Enjoy, bevanda piccola). E' anche prevista una DEGUSTAZIONE GRATUITA del cece nero liscio di Cassano delle Murge, un prodotto autoctono del territorio di Cassano delle Murge.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18.



L'evento ha ottenuto il patrocinio dell'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia concesso con disposizione n.SP6/00085, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia. I partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".