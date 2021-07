Tricase (Lecce) - Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari 18/07/2021 Paese. Storie di vita. Archivi

Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari | VI edizione



19 luglio 2021 inaugurazione ufficiale Scuola 2021 con Massimo Bray



Prolusione “Paesi del Mezzogiorno continentale italiano nei fondi di fotografia etnografica, 1945-1985 a cura di Francesco Faeta



Spettacolo “Lu vannisciatore” con Anna Cinzia Villani, Coro Liquilab e Compagnia Liquilab





domani, lunedì 19 luglio è in programma la quinta giornata della Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari – sesta edizione promossa dall’associazione Liquilab con una folta rosa di partner istituzionali.



Dopo gli eventi di anteprima degli scorsi giorni, domani è in programma l’inaugurazione ufficiale della Scuola Liquilab 2021.



L’appuntamento è a partire dalle ore 19 nella sede di Liquilab, nell’ex-Convento dei Domenicani in Piazzetta Dell’Abate a Tricase.



Dopo i saluti di Antonio De Donno, sindaco di Tricase, intervengono Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura; Massimo Bray, assessore a Cultura della Regione Puglia; Barbara Davidde, soprintendente, della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Fabio Pollice, rettore Università del Salento; Mariano Longo, direttore dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento.



Presentano il progetto Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in Antropologia ed Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale, Unisalento, entrambi della direzione scientifica della Scuola.

Quindi, la prolusione “Paesi del Mezzogiorno continentale italiano nei fondi di fotografia etnografica, 1945-1985: Ernesto Treccani (Melissa, KR), Arturo Zavattini (Tricarico, MT), Frank Cancian (Lacedonia, AV), Francesco Faeta (Ragonà, RC)”.

La prolusione sarà cura di Francesco Faeta, docente di Antropologia visuale e culturale presso l’Università di Messina. Faeta irige la Scuola di etnografia visiva presso l’Istituto superiore di fotografia e comunicazione integrata di Roma; è membro della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.



Alle ore 22 lo spettacolo Lu VANNISCIATORE… Canti e storie di paese, con Anna Cinzia Villani, direttrice artistica della residenza antropologica della scuola, Coro Liquilab di canti alla stisa e Compagnia Liquilab. Da una ricerca antropologica di Ornella Ricchiuto. Produzione Liquilab 2021.

Chiude la serata il brindisi con i vini della cantina Castel di Salve e frutta di stagione.



“Jeu su rrivatu a sti lochi presenti e a cquai me fermu e no vau chiù nnanti… Da Lecce al Capo di Leuca: terra d’amore e poesia, terra di mare e di mietitura, terra di tristi furesi e tarante”…

Un richiamo invita a immergersi in sapori e odori, cose buone, frutta e verdura di stagione, paranza fritta, bandita come si faceva un tempo. I vannisciatori sono coloro che irrompono nei paesi con le loro tecniche vocali apprese dalle generazioni passate. Ognuno si contraddistingue col suo modo e la sua voce. Tra un annuncio di cicorie e uno di peperoni, si intervallano i canti eseguiti dal Coro Liquilab, diretto da Anna Cinzia Villani, che parlano proprio di spostamento, oppure di particolari zone del paese in cui avvengono fatti e incontri, come se ogni vannisciatore arrivando in un posto componga anche la sua storia.



Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari | 2021



“Paese. Storie di vita. Archivi”. Esperienze, memorie, tracce che resistono all’usura del tempo, un viaggio di scoperta attraverso preziosi tesori segreti, un’emozionante avventura nella meraviglia dell’umanità: al riparo dal frenetico scorrere degli eventi, gli archivi custodiscono interi universi, da scoprire e riscoprire. A loro è dedicata la sesta edizione della Scuola estiva di storia delle tradizioni popolari organizzata da Liquilab, con la direzione scientifica di Eugenio Imbriani (docente di Antropologia Culturale, Università del Salento) Ornella Ricchiuto (sociologa e ricercatrice in Antropologia Culturale), Monica Genesin (presidente del Cesmil - Centro studi minoranze linguistiche, docente di Letteratura e Lingua albanese, Università del Salento), Giuseppe Ricchiuto (docente di discipline Pedagogiche e Sociali, ricercatore in autobiografia), e la direzione artistica della Residenza di Anna Cinzia Villani (cantante e danzatrice della tradizione orale salentina).



La Scuola è in programma a Tricase, Cocumola e nel Capo di Leuca, in provincia di Lecce, dal 13 al 25 luglio, l’8 agosto e il 12 settembre 2021, sostenuta dalla Regione Puglia (Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo) e con il coinvolgimento di una folta rosa di partner istituzionali.



Seminari, workshop, performance, una residenza antropologica e artistica con docenti universitari ed esperti di antropologia culturale, etnomusicologia, linguistica, sociologia, archivistica, fotografia, cinematografia, recitazione, canto e musica di tradizioni popolari, artisti e due laboratori di ricerca sul campo.



Gli eventi serali sono gratuiti e aperti a tutti, mentre è possibile partecipare ai workshop e alla residenza artistica iscrivendosi gratuitamente (infoliquilab@gmail.com - +39 348 3467609, rilascio attestato spendibile per ottenimento di cfu). È prevista la pubblicazione del Bollettino e degli Atti della scuola.



Ricca e di assoluto rilievo la rete di realtà istituzionali coinvolte in questa sesta edizione, realizzata con Comune di Tricase, Istituto centrale per il patrimonio immateriale, Ministero della Cultura, ICCD - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Università del Salento, Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, Archivio di Stato di Lecce, CIHEAM BARI - sede di Tricase.

Il progetto è stato approvato dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali nell’ambito del “Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo”, e gode del patrocinio della Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 20 del 17.03.2021, della Provincia di Lecce - Salento d’amare e del Sindaco del Comune di Minervino di Lecce.