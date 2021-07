24 25 26 luglio - FRAGILE di Tino Caspanello, con Silvia Civilla e Pietro Pizzuti a Nardò (Lecce) 24/07/2021 La compagnia Terrammare Teatro



presenta



FRAGILE

di Tino Caspanello

con Silvia Civilla e Pietro Pizzuti



24, 25, 26 luglio - ore 21

Masseria TorreNova – Porto Selvaggio – Nardò (Le)







L’estate ha il profumo della natura incontaminata di Porto Selvaggio e la bellezza degli spettacoli inseriti nella rassegna “I Tetri di TorreNova”, quest’anno arrivata alla decima edizione.



Il primo spettacolo in calendario è la nuova produzione della compagnia Terrammare Teatro: Fragile, di Tino Caspanello, autore e regista della provincia di Messina, conosciuto e premiato anche all’estero.

Lo spettacolo verrà portato in scena nei giorni 24, 25, 26 luglio, alle ore 21, nella Masseria TorreNova a Porto Selvaggio – Nardò (Le).



La rassegna rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021” – Misura di sviluppo e sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali a.d. 499-05/10/2020 ed è finanziato dalla Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Nardò.



Sinossi

Piccola fenomenologia di coppia. Due artisti di strada. Brevi ricatti, recriminazioni, sottili violenze celate da malinconie e poesia.

I due, abitualmente in giro per le piazze, si ritrovano in un teatro, un teatro vuoto, in attesa di un pubblico. E proprio durante l’attesa, nel teatro deserto, consumano il rito della loro esistenza fatta di rinunce, giochi, riflessioni sul senso del loro vivere una vita fuori da una misura comune. La donna balla, l’uomo gonfia i palloncini senza riuscirci.

Due esseri umani in attesa: dell’esibizione, di una moneta che riscatti le loro fatiche e il freddo di certe notti, il dolore di piccole o grandi ferite che ci si infligge a vicenda e il tempo per risanarle.

Una storia in equilibrio sul filo della quotidianità di una coppia, sorpresa a giocare tra poesia e brevi cortocircuiti esistenziali, che mettono a nudo la fragilità delle nostre relazioni, degli amori e delle vite che tentiamo di vivere.





FRAGILE

con Silvia Civilla e Pietro Pizzuto

testo e regia Tino Caspanello

costumi e scene Cinzia Muscolino

luci Antonio Apollonio





INGRESSO 10 Euro



Le foto in allegato sono di Rocco Casaluci



Per info e prenotazioni: 0833.602222 – 320.8949518 – 389.7983629 – 348.6722242

I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro Comunale di Nardò, ogni mercoledì, dalle 18 alle 21 o direttamente presso la Masseria di Torrenova – Parco di Porto Selvaggio.



É obbligatoria la prenotazione telefonica.

I posti saranno singoli e adeguatamente distanziati e verranno assegnati in ordine di acquisto del ticket di ingresso.



Teatro Comunale Nardò – Corso V. Emanuele II, 22 – NARDO (LE)