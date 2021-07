[PHOTOGALLERY] Castellana Grotte (Bari) - LE ACQUE REFLUE PER L’AGRICOLTURA E PER USI CIVILI 20/07/2021 COMUNE E ACQUEDOTTO PUGLIESE LAVORANO AD UN PROGETTO PILOTA





CASTELLANA GROTTE - Un depuratore di eccellenza in grado di affinare e recuperare le acque reflue mettendole al servizio dell’agricoltura e presto anche di usi “civili”. L’impianto di Castellana Grotte, grazie a tecnologie all’avanguardia, è in grado infatti di depurare le acque reflue rendendole conformi al DM 185/2003. Acque sicure, quindi, e di qualità che fanno bene anche all’ambiente quando si percorre la strada del riuso al posto dello spreco.

Per questo motivo l’Amministrazione di Castellana Grotte ed i vertici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando alla definizione di un protocollo di intesa, che consentirà l’utilizzo delle acque depurate per usi civili come il lavaggio delle strade o l’irrigazione del verde pubblico. Si tratta di un progetto pilota per l’Acquedotto Pugliese, che guarda all’ecosostenibilità grazie al riutilizzo della risorsa idrica, nell’ottica di dare piena attuazione al servizio idrico integrato. Un progetto reso possibile a Castellana grazie al suo impianto di depurazione ad alta tecnologia.

Nelle prossime settimane si svolgerà un tavolo tecnico fra Comune, AQP, Regione Puglia ed associazioni di categoria per discutere i termini di utilizzo delle acque reflue in agricoltura come per usi civili.

Francesco De Ruvo, sindaco di Castellana Grotte, commenta: “Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio un impianto di assoluta tecnologia che ci dà un’acqua pura anche da un punto di vista organolettico tale da poter essere riutilizzata con tutta serenità. Ringraziamo l’Acquedotto per offrire questo servizio al paese e lavoriamo con costanza per potenziare e migliorare ulteriormente il servizio idrico sul nostro territorio”.