23 24 luglio - Vedi Napoli e poi…” di e con Antonio Bellino e Paola Pennacchia ad Adelfia (Bari) 23/07/2021 Pulcinella, Napoli e tanto divertimento

Venerdì 23 e sabato 24 luglio al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia (Ba) lo staff del Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano, proporrà lo spettacolo “Vedi Napoli e poi…” di e con Antonio Bellino e Paola Pennacchia, un lavoro di prosa e musica che si concentra sulla figura di Pulcinella e sulle numerose sfumature della città partenopea, attraverso musica, narrazione e gag.

“Lo spettacolo vede in scena Zeza e Pulcinella – ha spiegato Paola Pennacchia – alle prese con la recitazione di letture e poesie di autori classici. Questo per raccontare la storia della celebre maschera napoletana e le bellezze culturali del capoluogo campano. Il tutto intervallato da canzoni”.

Pulcinella, come la conosciamo oggi, è stato inventato a Napoli dall'attore capuano Silvio Fiorillo nei primi decenni del Seicento, anche se il suo costume moderno è attribuito ad Antonio Petito. Zeza invece è sua moglie. Lei è l’emblema della madre autoritaria e simbolo di un matriarcato tuttora esistente in Campania. Questo lavoro, scritto dai due attori, parte proprio dalla maschera della commedia d’arte, per poi spostarsi agli elementi caratteristici di Napoli, passando in rassegna la pluricolorata realtà napoletana, tra pizza, caffè e mare.

“A coadiuvare il nostro recitare saranno mostrate immagini, attraverso un videoproiettore, che supporteranno la nostra messa in scena e aiuteranno il pubblico a immergersi nella cultura partenopea. Grazie agli abiti che indossiamo e le maschere che interpretiamo, anche noi attori ci divertiamo molto durante lo spettacolo”.

Le classiche canzoni della tradizione partenopea cantante dal vivo dai due protagonisti faranno in modo che il suggestivo aranceto del 4 chiacchiere si trasformi in un classico scorcio di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo che si affaccia sul golfo.

“La ricerca musicale, della quale mi sono personalmente occupata vista la mia attività di cantante, ha un ruolo fondamentale nel coinvolgimento del pubblico. Ho selezionato infatti solo le versioni originali, attraverso un’analisi storica importante, nelle quali sono evidenti gli strumenti tipici della tradizione napoletana, come il mandolino”.









4 chiacchiere concept food – corso Vittorio Veneto 32 – Adelfia (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00