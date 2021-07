Martignano (Lecce) - La Marathon Manca apre il Bicinpuglia di Granfondo 21/07/2021 Dopo il forzato rinvio dello scorso marzo, quando ancora la pandemia era troppo diffusa nel Paese e soprattutto in Puglia per poter gareggiare in sicurezza, torna domenica la Marathon Cicli Manca, alla sua quarta edizione, tappa inaugurale per la sezione Granfondo del circuito Bicinpuglia.



A Martignano (LE) l’attesa è tanta per un evento che nel corso delle sue prime tre edizioni si era ricavato uno spazio importante nel calendario non solo regionale, richiamando concorrenti anche da altre regioni. Lo stop dello scorso anno è stato ormai assorbito, anche se il dispiacere è stato tanto ma proprio per questo c’è tanto desiderio di rivedere i biker scattare dalla linea di partenza posta nella sede dell’Asd Equisalento-Passione Equestre in via Savoia.



Due sono i percorsi previsti per l’evento: il tracciato lungo misura 61,2 km per un dislivello di 600 metri mentre quello Mediofondo è di 40,8 km per 400 metri, reintrodotto appositamente quest’anno. La manifestazione, intitolata alla memoria di Giuseppe Mello, prevede la chiusura delle iscrizioni per venerdì 23 luglio, nel weekend di gara non sarà possibile aggiungersi all’elenco dei partecipanti, ma considerando che è stato posto il tetto massimo di adesioni a 350, i posti ancora disponibili sono limitati.



L’evento si disputerà nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore: i concorrenti potranno disporre lungo il tragitto di ristori idrici e dovranno evitare ogni forma di assembramento alla partenza e all’arrivo. Gli organizzatori hanno messo a disposizione ampie aree di parcheggio e l’assistenza sanitaria durante tutta la manifestazione, il percorso sarà completamente controllato da personale autorizzato. Ora non resta che attendere il via, per tornare a pedalare e aprire le ostilità del circuito.

Per informazioni: Asdc Amici del Velodromo, www.bicinpuglia.it