[PHOTOGALLERY] Vico del Gargano (Foggia) - Vico in love, l’estate d’arte e d’amore nel paese di San Valentino 22/07/2021 Installazioni ed eventi ispirati all’amore in piazze, vicoli, archi e larghi del centro storico

Al via “Voci per Vico” fino al 19 agosto, il 23 e 24 disfida della poesia tra Vico e Roma



VICO DEL GARGANO (Fg) – Piazze, vicoli, archi e larghi del cuore antico del centro storico di Vico del Gargano sono pronti: da sabato 24 luglio, e per tutta l’estate, ospiteranno installazioni, allestimenti ed eventi per “Vico, paese di San Valentino, in love”, un programma che intende valorizzare gli scorci più suggestivi, i luoghi, le corti e ogni altro punto d’interesse storico-architettonico creando un’atmosfera di accoglienza e bellezza.



Il cammino dell’amore è un percorso in 15 tappe che attraversa i luoghi più belli e significativi del centro storico di Vico promosso nella rete de I Borghi più belli d’Italia.

L’Estate Vichese, dunque, entra nel vivo. E lo fa anche attraverso la poesia in vernacolo. Venerdì 23 e sabato 24 luglio, infatti, andrà in scena il doppio appuntamento con “Dialetto che poesia”, una vera e propria sfida a colpi di versi poetici tra il vernacolo romanesco e quello vichese: venerdì 23 luglio la location della sfida, che si terrà a partire dalle ore 22, sarà quella di Largo Terra; sabato 24, invece, il confronto si sposterà nel Villaggio Calenella.



VOCI PER VICO, IL FESTIVAL. Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate garganica: da sabato 24 luglio e fino al 19 agosto, infatti, si svolgerà l’edizione 2021 di “Voci per Vico”, festival di teatro, musica, danza e burattini che valorizza il cuore del centro storico vichese, con eventi ospitati nel Palazzo della Bella e sul sagrato di Santa Maria Pura. La manifestazione organizzata dall’associazione Voci per Vico, col sostegno del Comune di Vico del Gargano e il supporto di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, sarà presentata ufficialmente a Palazzo della Bella venerdì 23 luglio alle ore 21.30. Il Festival proporrà 3 serate di danza, 4 di prosa, 2 interamente dedicate ai bambini, 2 concerti jazz, 2 reading letterari accompagnati da altrettanti spettacoli e una mini-rassegna cinematografica. L’esordio del Festival, sabato 24 luglio alle 21.30 sul sagrato di Santa Maria Pura, vedrà in scena lo spettacolo di danza “Violenta(te)”, incentrato sul tragico fenomeno della violenza sulle donne e dei femminicidi. Domenica 25 luglio, “Voci per Vico” approderà nel Palazzo della Bella alle 21.30 con lo spettacolo per bambini e adulti “C’era due volte un piede”. Sempre domenica 25 luglio, nell’ambito della rassegna su autori e letture “Un libro per amico”, sarà presentato il volume “Gargano negli occhi”, racconti di viaggio di Lucia Tancredi: una lettura piacevole e un invito a conoscere questa terra così particolare e straordinaria.



OGNI GIORNO UN EVENTO. Tra musica, teatro, Festival del Giornalismo, appuntamenti letterari e laboratori per i bambini, l’Estate Vichese offrirà praticamente un evento al giorno fino al 18 settembre. Complessivamente, il Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con le associazioni territoriali, ha allestito un cartellone di appuntamenti che proporrà oltre 50 appuntamenti con la cultura, il gusto, il cinema, la musica e la letteratura.

Gli eventi a luglio e agosto si terranno anche nelle frazioni balneari, nel Piazzale della Stazione, a cura della Pro Loco di San Menaio e Calenella.

La terza edizione di “Un libro per amico”, fino al 28 agosto, proporrà in Largo del Conte ben dodici incontri con autori e letture, oltre a tre diverse mostre d’arte e un programma ricchissimo con ospiti d’eccezione, tra i quali la giornalista Carmen Lasorella e lo scrittore Aldo Giorgio Salvatori che, sabato 31 luglio, dialogheranno su “Il patto coi lupi”, un grande successo editoriale arrivato alla seconda ristampa.