NON-SOLO-DANTE... nuovi spettacoli estivi per il Teatro del Viaggio con Gianluigi Belsito 22/07/2021 Visite guidate teatralizzate e spettacoli con Gianluigi Belsito

ed il suo Teatro del Viaggio, da Bisceglie in diverse città della Puglia



Appena conclusosi un laboratorio di teatro ispirato al Piccolo Principe con i bambini di Villa Giulia, e in attesa di tornare a Bisceglie con l’evento di apertura della manifestazione Libri nel Borgo Antico, continua in altre città il lavoro di Gianluigi Belsito e della sua compagnia Il Teatro del Viaggio. Sono a Canosa di Puglia i primi due appuntamenti: si tratta di visite guidate teatralizzate – un format in cui Belsito è esperto da quasi vent’anni, sin dai tempi della sua direzione artistica al Parco Letterario Ettore Fieramosca di Barletta – che rientrano nella consolidata manifestazione canosina “La Notte degli Ipogei” il 24 e 25 Luglio con inizio alle 19, in cui il percorso nelle tombe dei Principes Dauni si conclude con una performance all’interno dell’Ipogeo Lagrasta.



Posti imitati, prenotazione obbligatoria al 333-8856300.



Si ripropone il connubio tra visite guidate e teatro anche a Corato, il 31 Luglio, sempre a partire dalle 19, con “I Racconti del Mito” nell’ambito della rassegna intitolata Gusto Jazz: una guida emotiva, un itinerario culturale teatralizzato tra corti e scorci del centro antico della città, con guida turistica e artisti in costume. Belsito racconterà i miti più belli dell’antichità da Narciso ad Apollo e Dafne, al rapimento di Persefone.



Si raccomanda la prenotazione tramite Whatsapp al numero 388-8942266.



Favole di Oscar Wilde, invece, il giorno 1 Agosto a Gioia del Colle, con “Il Principe e il Gigante”, due tra le storie più belle e commoventi del grande autore inglese, il Principe Felice e il Gigante Egoista, raccontate con interventi danzati e pantomima, nell’atrio di Palazzo San Domenico con inizio alle ore 18. Prenotazione infopointgioia@gmail.com.



Sempre ad Agosto, a Polignano a Mare tornano le “Giornate della Scienza”.



Dal 18 al 20, nello spazio all’aperto del Museo Pino Pascali con inizio alle 20.30, la seconda edizione della manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione tra Planetario di Bari e Teatro del Viaggio, il cui intervento prevede due spettacoli di teatro-scienza che hanno già registrato un gran numero di repliche come Perseo e Andromeda. Info: 080-4252336.



Tutte le iniziative del Teatro del Viaggio sono sulla relativa pagina Facebook o sul sito www.ilteatrodelviaggio.it