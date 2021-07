24 luglio - Jazz Around Festival con Geoff Westley e Gaetano Partipilo al Chiostro dei Teatini di Lecce 24/07/2021 SABATO 24 LUGLIO NEL CHIOSTRO DEI TEATINI A LECCE IL PIANISTA BRITANNICO GEOFF WESTLEY E IL SASSOFONISTA PUGLIESE GAETANO PARTIPILO CONCLUDONO LA QUINTA EDIZIONE DEL JAZZ AROUND FESTIVAL



Sabato 24 luglio (ore 21 - ingresso 20 euro + dp - prevendite www.ciaotickets.com) nel Chiostro dei Teatini a Lecce, il pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley (celebre per le sue collaborazioni con Bee Gees, Peter Gabriel, Lucio Battisti, Claudio Baglioni) con il suo Piano Solo, e il Boom Collective guidato dal sassofonista barese Gaetano Partipilo, affiancato da Angela Esmeralda, Carolina Bubbico, Federico Pecoraro e Dario Congedo, saranno gli ospiti della serata conclusiva di "Jazz: ieri, oggi e domani", quinta edizione del Jaf - Jazz around festival. Ideato e organizzato dall'associazione Soul Brothers, in collaborazione con Alfa Music, con la direzione artistica di Maurizio Petrelli, con il sostegno della Regione Puglia, nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, con il contributo di Bcc - Terra d'Otranto e Carriero Energy il festival rientra in Lecceinscena, cartellone estivo del Comune di Lecce.



La serata si aprirà con Geoff Westley che proporrà brani tratti principalmente dai suoi due album di composizioni originali per Solo Piano: “Does what it says on the tin" (2019), registrato in Inghilterra presso la Yehudi Menhuin Hall e "The mellow album" (2021), registrato alla Henry Wood Hall di Londra, di prossima pubblicazione. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con Andrew Lloyd-Webber, Vangelis, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlish, Henry Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. Per 7 anni è stato il direttore musicale dei Bee Gees nei loro tour mondiali. Ha diretto London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia, Pro Arte, London Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro Regio di Parma, Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano, Roma Sinfonietta, Brno Philharmonic, Budapest Symphony Orchestra. È noto al pubblico italiano per aver prodotto per Lucio Battisti “Una donna per amico” e “Una giornata uggiosa” e per Claudio Baglioni “Strada facendo” ed “Avrai”.



A seguire Boom Collective, la nuova miscela esplosiva del jazz italiano. Il sassofonista Gaetano Partipilo guarda alla propria terra e riunisce una vera e propria All-stars Made in Puglia. Infatti in questo nuovo progetto sono coinvolti altri tredici artisti pugliesi tra collaboratori storici e ormai affermati e altre vere e proprie “scoperte”. Nel 2019 è uscito l'album d'esordio pubblicato da Auand Recorso con il sostegno di Puglia Sounds. I riferimenti all’indie rock dei Radiohead, alle Soundtrack di John Barry, alle contaminazioni elettroniche di John Zorn sono solo alcuni ingredienti legati da un unico filo conduttore che è il jazz. «L’idea di base era quella di volere un sound eterogeneo che non si rifacesse essenzialmente al jazz», spiega Partipilo. «Sentivo l’esigenza di guardare alla mia terra perché la Puglia è molto varia ed è ricca di personalità. Altra priorità è stata quella di non tradire le mie idee, giuste o sbagliate che fossero. È un lavoro sincero che riflette le mie esperienze quotidiane». Al Jaf, Partipilo (sax alto e soprano, elettronica e tastiere) sarà affiancato dalle voci di Angela Esmeralda, songwriter e autrice, personalità vocale matura ed emozionante, senza frontiere, affermata in Italia e all'estero nell' ambito della scena blues, e Carolina Bubbico (piano e synth), una delle personalità artistiche più in evidenza in questo momento in Italia, che pur provedendo dal jazz più puro, mescola la sua musica con il neo-soul e l’indie pop, dal basso elettrico di Federico Pecoraro e dalla batteria di Dario Congedo.