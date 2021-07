25 luglio - JACOPO VENEZIANI PRESENTA “SIMMETRIE” - Brindisi 25/07/2021 La rassegna letteraria Puglia Book Brindisi, organizzata da Comune di Brindisi in collaborazione con l’associazione Puglia Book ETS, ospita domani domenica 25 luglio, alle ore 21.00, presso il giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi (nei pressi di Piazza Duomo), Jacopo Veneziani che presenta il suo ultimo libro , edito da Mondadori Electa, dal titolo “Simmetrie”. A dialogare con l’autore l’architetto Maurizio Marinazzo.



Jacopo Veneziani ha vissuto a Roma e Parigi, studiato Storia dell'arte alla Sorbonne. Con alcuni profili social - Twitter, Youtube, Instagram - parla "di arte, della sua storia e un po' di più".

Con Mondadori Electa ha pubblicato nel 2020 il volume #Divulgo, che raccoglie una parte di contenuti e pensieri sull'arte



La prospettiva di Masaccio può svelarci le ragioni profonde dei tagli di Fontana? I paesaggi sconfinati di Friedrich potrebbero essere una chiave di lettura della pittura di Rothko? È possibile che artisti così lontani abbiano un fondamento comune? Il futuro delle immagini del passato è nel nostro sguardo di osservatori del XXI secolo. In questo libro Veneziani ci svela cosa accomuna artisti diversi sia come stili che come epoche.