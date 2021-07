Malattie rare: l’esempio della Puglia Tra difficoltà burocratiche e modelli d’eccellenza di un Sud di valore 24/07/2021 Malattie rare: l’esempio della Puglia

Tra difficoltà burocratiche e modelli d’eccellenza di un Sud di valore



20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.



In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.



Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica, tra cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%).



“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino: ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS PUGLIA’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.