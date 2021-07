Putignano - Racconti di Carta, le collaborazioni eccellenti 24/07/2021 La mostra interattiva all’aperto attira ogni giorno appassionati, turisti e vip di passaggio in Puglia, l’ultimo ospite è stato Francesco Costa de “Il Post”



Un cast di attori nazionali e locali dà voce ai personaggi danteschi in cartapesta



“Racconti di Carta – In cammino con Dante”, la mostra all’aperto di sculture in cartapesta voluta da Comune e Fondazione Carnevale di Putignano per tutta l’estate anima il centro storico putignanese, fino al 30 settembre. E si conferma col passare delle settimane un evento di grande attenzione per gli amanti della cultura e dell’arte, per i tanti turisti presenti in Puglia e per esponenti vip. L’ultimo è stato Francesco Costa, vicedirettore dell’edizione online de “Il Post” che dopo essere stato ospite di “Plebiscito di libri” e di Radio Jp per presentare il suo libro “Una storia americana”, si è intrattenuto fra le installazioni di Racconti di Carta. Una passeggiata attenta ed interessata in un centro storico reso magico dalle opere dei maestri della cartapesta.



Il progetto museale all’aperto si avvale di importanti collaborazioni artistiche, alternando ai talenti locali esponenti del cinema e del teatro nazionale.



Proprio le partnership eccellenti cercate dal Direttore Artistico Dino Parrotta sono un altro aspetto di rilievo del progetto. Ogni opera scultorea in cartapesta è accompagnata da un QR Code che consente di ascoltare in piena autonomia le terzine di riferimento in tre lingue, italiano, inglese e vernacolo putignanese. Illustra Dino Parrotta: “Uno degli aspetti fondamentali dell’opera dantesca risiede sicuramente nel linguaggio, nella bellezza dei versi e nell’aver usato e creato la “lingua del popolo”. Lasciandoci ispirare da questi aspetti abbiamo voluto sperimentare i tre livelli di linguaggio recitativi, nelle tre lingue. Sempre percorrendo questa direzione abbiamo coinvolto e fatto dialogare attori professionisti e rappresentanti delle compagnie amatoriali di Putignano”. Prosegue Parrotta: “Nella scelta del cast di attori ho cercato di far incontrare i talenti del territorio con esponenti nazionali. La linea comune è stata in ogni caso la qualità artistica degli interpreti”.



Fra gli attori che hanno prestato la voce ai più celeri personaggi dell’opera dantesca troviamo artisti affermati a livello nazionale nel campo del cinema e del teatro.



Ad interpretare Dante è Flavio Albanese, attore di cinema (“Mi fai un favore?” con Ornella Muti e Alessandro Gassman, “I pavoni” di Luciano Mannuzzi) e serie tv come “La squadra” (Rai3) ma soprattutto regista e attore di spicco del mondo del teatro con la sua Compagnia del Sole.



Altra eccellente interprete del cast è Antonella Carone che nella mostra interattiva presta la sua voce alla Francesca che con il suo Paolo è condanna alla dannazione nel girone dei Lussuriosi. Antonella Carone è un’attrice di teatro e cinema e nel mondo del grande schermo il suo lavoro più recente la vede protagonista nella pellicola “Me contro Te”.



Inoltre, nel cast è presente Claudio Pinto Kovačevic, capocomico della Compagnia italiana delle Operette, una compagnia storica che ogni anno raccoglie apprezzamenti in tutta Italia. E Robert Mc Neer, apprezzato attore di teatro, alter-ego di Dante nella versione in lingua inglese.



Completano il cast di attori professionisti: Tony Marzolla, autore e attore della Fondazione Petruzzelli; e Claudia Mangini, talento emergente che recita in inglese.



Per la versione dei versi danteschi in vernacolo putignanese il Direttore Artistico Parrotta ha coinvolto gli attori amatoriali del territorio che hanno risposto all’invito rivolto sin da subito a tutte le associazioni amatoriali putignanesi: Antonella Capozza, Michele Rotolo, Stefano Mele, Pier Paolo Tateo, Ottavio Impedovo, Pina Laterza, Marco Castellana, Emanuela Dibattista, Barbara Bianco, Marisa Masi e Mino Barletta.



L’evento, in questa direzione, si configura come una sperimentazione di contaminazione e dialogo fra competenze diverse: maestri cartapestai, attori professionisti e realtà del teatro amatoriale. In uno scenario intimo e suggestivo, il centro storico con le sue vie, piazzette e slarghi caratteristici.