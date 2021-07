Bari - TULLIO SOLENGHI E LAURA MORANTE PER LA STAGIONE DELLA CAMERATA 24/07/2021 TULLIO SOLENGHI E LAURA MORANTE

La Camerata Musicale Barese nonostante i postumi, ancora vigenti, della “triste pandemia” è al lavoro per definire gli ultimi dettagli della sua ripresa artistica.

Dopo lo strepitoso successo di tutti gli spettacoli che hanno segnato la Ri…partenza della Camerata, con lo splendido concerto tenuto da Salvatore Accardo e Bruno Canino, dal sold out di Sergio Cammariere che ha incantato il pubblico barese, l’Associazione barese si ferma per una piccola pausa estiva.



E’ un consuntivo che trova conferma e riconoscimento nei positivi giudizi della critica, dei Soci, del pubblico tutto e degli stessi artisti ospiti del Cartellone della Stagione 2020/2021.

In effetti quest’ultima Stagione ha vissuto Eventi e momenti esaltanti che hanno raccolto una messa di applausi. E’ il segno inequivocabile dell’interesse e della passione del pubblico affezionato della “Camerata”, che ha continuato a sostenerla anche in questo periodo particolare.



Ma a settembre già si riparte con il prosieguo della Stagione in corso, in attesa di poter finalmente festeggiare gli 80 anni di vita…..

Primi due appuntamenti con Musica e Teatro insieme per raccontare la vita del genio Mozart, nell'interpretazione di Tullio Solenghi accompagnato dal Trio d'Archi di Firenze e dell’attrice Laura Morante in “Memorie – dedicato ad Astor Piazzolla” che sarà accompagnata dal Trio Lumiere.



Nei primi giorni di settembre invece, saranno rese note “le Prime Anticipazioni” degli 80 anni in Musica che riempiranno la locandina della prossima Stagione 2021/2022 dove non mancheranno Eventi di spicco della Grande Musica, la Danza, il TeatroMusicale ed il Jazz.



La Camerata si propone così di continuare a rappresentare una sempre più affermata realtà nel panorama artistico e culturale della Città, della Puglia e del Mezzogiorno, ad onta delle difficoltà e della crisi causata dal Covid.



L’Associazione comunica di avere disposto l’apertura delle prenotazioni degli Abbonamenti per l’80ª Stagione con promozioni e proposte di particolare interesse per gli abbonati del biennio (78ª e 79ª Stagione), che vedrà, sui palcoscenici baresi, esibirsi Stelle nazionali ed internazionali del panorama artistico per festeggiare gli 80 anni della più “antica” istituzione del Sud Italia.



Prenotazioni ed informazioni presso gli uffici della Camerata e presso il sito internet www.cameratamusicalebarese.it .