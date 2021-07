Immagine: © Egidio Magnani Bari - VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 24/07/2021 VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO





Sono 4.485.349 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695448).



ASL BARI



Nella giornata di venerdì, i centri della ASL Bari hanno superato le 10mila vaccinazioni. Si tratta, in dettaglio, di 3.066 prime dosi e 7.116 seconde. Nei diversi hub si registrano numeri sempre molto elevati sia a Bari (Fiera 1.012, Catino 557) sia nelle sedi provinciali, in particolare a Monopoli (955), Mola (935), Sammichele (651), Triggiano (636), Valenzano (600), Bitonto (595) e Corato (595).

Nel complesso, in tutto il territorio sono state somministrate oltre 1 milione e 475mila dosi di vaccino. La copertura vaccinale, almeno con la prima dose, ha raggiunto il 76% della popolazione barese con età pari o superiore a 12 anni ed il 57% ha concluso il ciclo di immunizzazione. Molto rilevanti le coperture nelle fasce dai 50 anni in su, con il 91% già vaccinato con una dose e il 78% con dose doppia o singola.



ASL BRINDISI



Continuano le somministrazioni nella Asl di Brindisi, con una media di oltre 3.400 dosi al giorno, e l'attività di chiamata attiva per raggiungere quanti non si sono ancora vaccinati. Proseguono, inoltre, le prenotazioni dei turisti per ricevere la seconda dose di vaccino e delle persone che per necessità di studio devono recarsi all’estero.



ASL BT



Nella giornata di ieri sono state somministrate in tutta la Asl Bt più di 4mila dosi di vaccino. In particola solo ad Andria sono stati vaccinati più di mille cittadini mentre a Barletta sono state quasi 700 le dosi di vaccino somministrate. A San Ferdinando e a Trinitapoli vaccinati quasi 400 cittadini.



ASL FOGGIA



Dall'avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia sono 664.370 le somministrazioni effettuate.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 63,8% della popolazione con 384.598 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 45,7% della popolazione, con 279.792 seconde dosi.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.001 persone estremamente vulnerabili su 52.774 che hanno ricevuto la prima dose; 12.983 caregivers su 16.691 che hanno ricevuto la prima dose; 36.011 ultraottantenni (pari all'87,7%) su 38.653 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,3%); 44.427 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 77,3%) su 52.998 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,8%); 49.990 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 68%) su 65.088 che hanno ricevuto la prima dose (pari all'89,4%); 57.961 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 63%) su 72.533 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 79,2%); 38.405 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 43,4%) su 57.996 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67, 1%); 26.856 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 36,6%) su 41.390 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 57,9%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 151.408 dosi di vaccino di cui 18.657 a domicilio.



POLICLINICO RIUNITI FOGGIA



Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene presso l’Ospedale d’Avanzo da lunedì 19 luglio sono state vaccinate 2.018 persone: 119 con condizioni di vulnerabilità e 342 adulti di 60 anni di età e più. Sono 1.557 le persone vaccinate con meno di 60 anni.



ASL LECCE



8589 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

603 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 764 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 969 nel PTA di Gagliano del Capo, 635 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 508 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 935 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 601 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 654 nella Caserma Zappalà di Lecce, 421 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 574 nella RSSA comunale di Martano, 623 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 524 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 158 nel Dea Vito Fazzi, 23 nell'Ospedale di Gallipoli, 28 nel Poliambulatorio di Lecce, 95 nel Pta di Maglie, 41 nel Distretto di Gallipoli, 12 dal Sisp di Maglie, 30 dal Sisp di Poggiardo, 16 dal Sisp di Ugento, 131 nel Dea Vito Fazzi, 28 nel Poliambulatorio di Lecce, 256 dai Medici di medicina generale.



ASL TARANTO



Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto. Oggi, presso gli hub di Taranto e provincia, sono state somministrate complessivamente 922 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 513 presso l’Arsenale; 376 a Grottaglie, 33 a Massafra.