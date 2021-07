Goletta Verde sbarca a Trani 25/07/2021 Tutti gli appuntamenti della tappa pugliese dal 28 al 30 luglio

Il 27 luglio a Taranto Aspettando Goletta



Mancata depurazione e inquinamento, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati e contrasto dell'inquinamento da plastica in mare tra i temi della campagna, che quest’anno più che mai, guarda ai progetti virtuosi e al turismo green



I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it

Goletta Verde inizia il suo viaggio nel Mar Adriatico per scovare e denunciare criticità, inquinamento e illeciti, e per continuare a monitorare le acque del nostro Paese.

Il motto di quest’anno, Non ci fermeremo mai, accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.

Bonifiche dei territori inquinati, erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.



La tappa pugliese inizia a Taranto il 27 luglio con un appuntamento Aspettando Goletta con una conferenza sul Just Transition Fund e, il pomeriggio, un laboratorio di autocostruzione di arredi urbani. Il 28 luglio, con l’arrivo di Goletta a Trani, si inizia la mattina con una tavola rotonda sulla tutela del paesaggio e del territorio, il pomeriggio sarà dedicato alla condivisione dell’esperienza di Scuola Corsara, la presentazione del libro VI TENIAMO D'OCCHIO. IL FUTURO SOSTENIBILE SPIEGATO BENE, la videoproiezione di “Deforestazione Made in Italy” e per finire le Danze Corsare. Il 29 luglio la mattina è previsto un un flash Mob di denuncia delle cave e discariche dismesse e abbandonate del territorio e visite guidate su Goletta, il pomeriggio sarà dedicato ai laboratori di autocostruzione di Scuola Corsara e con materiali riciclati, seguiti dalla pulizia della banchina balneare del molo del porto. La serata del 29 si conclude con l’Ecofestival e il Corsaro-Fest, dove si esibiranno gruppi musicali. La tappa pugliese si conclude il 30 luglio con la presentazione a Bari dei dati del monitoraggio di Goletta Verde nelle coste pugliesi e, nel pomeriggio a Brindisi, la presentazione Dossier Un’altra Brindisi è possibile.

Aspettando Goletta Verde

Martedì 27 luglio

Ore 11.15 |Sala Consiliare di Palazzo di Città |Taranto

Conferenza stampa Just Transition Fund: le proposte per Taranto

Taranto e Brindisi verso un distretto dell’innovazione green e una giusta transizione. Incontro con il Sindaco di Taranto per consegnare proposte per la transizione verso modelli economici più sostenibili per la Provincia di Taranto

Intervengono:

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto



Ore. 15.00 |Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Laboratorio di autocostruzione arredi urbani di scuola corsara dalle ore 15 in collaborazione con DSM ə NPIA Asl BT e Shiski concept space presso l’area verde del Bar Corsaro.



PROGRAMMA DELLA TAPPA PUGLIESE DI GOLETTA VERDE

Mercoledì 28 luglio

ore 10.30| Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Tavola Rotonda: la tutela del paesaggio e del territorio: terra e costa. Confronto tra istituzione ed associazioni sulle problematiche ambientali della Puglia e della Provincia di Barletta-Andria-Trani con particolare attenzione al tema della cave dismesse ed abbandonate, erosione costiera ed abusivismo edilizio.

Intervengono:

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Cristiana Biondo, portavoce di Goletta Verde

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani

Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente e Paesaggio Regione Puglia

Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Debora Cilento, consigliera regionale della Puglia

Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia

Raffaella Merra, assessora all’ambiente Comune di Trani

Pierluigi Colangelo, presidente Legambiente Trani

A seguire ci si sposterà presso il porto di Trani - Molo Santa Lucia - per il saluto alla Goletta Verde e brindisi di benvenuto.



Ore 17.00 | Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Aperitivo Corsaro

Condivisione dell’esperienza del progetto Scuola Corsara quale modello di co-progettazione e relazione tra terzo settore, scuola e istituzioni pubbliche presso “Caffè Corsaro” nell’area verde dell’Asl Bat CSM Trani attivato dalla interazione tra gli studenti dell'IISS Aldo Moro - Trani, i pazienti del Centro di Salute Mentale di Trani, la neuropsichiatria infantile e adolescenziale e il Centro Autismo.

Interverranno:

I Partners del progetto Scuola Corsara

Francesca Zitoli, Assessore alle culture e pubblica istruzione

Eugenio Benedetto Martello, Assessore ai servizi sociale e politiche giovanili

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Ore 18.30| Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Presentazione del libro VI TENIAMO D'OCCHIO. IL FUTURO SOSTENIBILE SPIEGATO BENE scritto a 4 mani da Potito Ruggiero, giovanissimo ambientalista diventato famoso per aver manifestato da solo per il Fridays for Future, e Federico Taddia (Baldini + Castoldi, Milano 2021). Conversazione con Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Ore 20.00| Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Videoproiezione “Deforestazione Made in Italy” e dibattito sulla new green generation e sui temi della sostenibilità ambientale e tutela del territorio.

Ore 21.00| Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Danze corsare multiculturali.

Giovedì 29 luglio

Ore 9.30 | Agro di Trani | Contrada Casarossa

Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde e Legambiente terranno un flash Mob di denuncia delle cave e discariche dismesse e abbandonate del territorio.

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30| Molo Santa Lucia | Porto di Trani

Visite guidate su Goletta Verde.

Ore 15.00| Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 | Trani

Laboratorio di autocostruzione arredi urbani di Scuola Corsara in collaborazione con DSM ə NPIAnpia Asl BT e Shiski concept space presso l’area verde del Bar Corsaro.

Ore 17.00 | Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Pulizia della banchina balneare del molo del porto (braccio) con la collaborazione delle associazioni ambientaliste del territorio.

Ore 18.00 | Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Laboratorio di autocostruzione con materiale recuperato dalla spiaggia con la partecipazione di bambini e adolescenti degli istituti scolastici della città.

Ore 19.00| Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Ecofestival con allestimento di stand espositivi delle realtà associative della regione e momento di discussione e confronto.

Ore 21.00| Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Corsaro-Fest con esibizione di gruppi locali giovanili emergenti e indipendenti

SUL PALCO:

👉 PROYECTO INDIO - Hard Rock/Blues (Bogotà)

👉 Cantarella - Alternative Rock (Bitonto)

👉 Death2Pigs - Industrial Metal (Bari)

👉 VILEMASS - Death Metal (Bisceglie)

Venerdì 30 luglio

Ore 10.30 |Sede Legambiente Puglia| Via della resistenza 48 B/2 | Bari

Conferenza stampa regionale di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste pugliesi e approfondimento sullo stato dei depuratori in Puglia.

Interverranno:

Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente

Cristiana Biondo, portavoce di Goletta Verde

Raffaele Piemontese, assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia

Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese

Vincenzo Campanaro, Direttore scientifico Arpa Puglia

Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.

Ore 18.00 | Parco Buscicchio| Brindisi

Presentazione Dossier "Un’altra Brindisi è possibile". Taranto e Brindisi verso un distretto dell’innovazione green e una giusta transizione.

Brindisi è stata penalizzata ed esclusa dai fondi del Just Transition Fund per questo Legambiente propone una visione e rivoluzione per il territorio di Brindisi che va valorizzato e non penalizzato.

Interverranno:

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Doretto Marinazzo, presidente Legambiente Brindisi

Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi

Carolina Bellantoni, prefetto di Brindisi

Anna Macina, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Alessandro Delli Noci, assessore sviluppo economico Regione Puglia

Fabio Pollice, Rettore Università del Salento

All’evento parteciperanno anche esponenti istituzionali nazionali, regionali e locali, oltre che rappresentanti del mondo imprenditoriale, dell'industria e delle associazioni.