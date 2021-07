Grotte di Castellana Volley - Confermata Chiara Vinciguerra 25/07/2021 Ulteriore importante tassello in casa Grotte di Castellana Volley per il prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Confermata la centrale leccese Chiara Vinciguerra, ottimamente distintasi nella travagliata stagione trascorsa.



“Naturalmente sono molto felice di questa riconferma”, esordisce la centrale ventiquattrenne, “la Grotte Volley è una società seria e ambiziosa. Lo scorso anno mi sono trovata benissimo, mi hanno accolto fin da subito con molto calore!”.



Alta 185 cm, laureata in scienze motorie, ha cominciato la sua carriera a Bari in serie C a soli quattordici anni, contribuendo a conquistare in soli due anni la serie B1. Successivamente non ha più abbandonato i campionati nazionali maturando le sue esperienze a Catania, Brindisi, Manfredonia, Oria ed Isernia. Ha incrociato più volte la Grotte Volley come avversaria.



E’ una giocatrice completa, eccelle in tutti i fondamentali del ruolo ed è anche dotata di un servizio particolarmente efficace. Il suo rendimento è stato sempre di buon livello, cresciuto nelle gare particolarmente sentite. Le sue migliori prestazioni nella scorsa stagione sono state quelle contro l’Isernia (19 punti personali nella gara in Molise), sua ex squadra, e nelle due gare di playoff contro l’Aragona durante le quali ha realizzato ben 34 punti, distribuiti tra muri, primi tempi e servizi vincenti.



Nello scorso anno ha partecipato a tutte le 12 gare della stagione, playoff compresi, realizzando 130 punti con una media di quasi 11 punti a partita e migliorando di gara in gara.

“Si, l’anno scorso è stato un anno complicato a partire dalla pandemia”, conferma la giocatrice salentina, ”poi, a causa dell’infortunio capitato a Katia Miotti, abbiamo dovuto trovare l’intesa con tre alzatrici dalle caratteristiche molto diverse e non nego che sia stato molto difficile, però alla fine abbiamo dato tutte il meglio di noi stesse raggiungendo un ottimo traguardo. Quest'anno abbiamo in squadra la palleggiatrice Ramona Ricchiuti che prima di essere una mia compagna di squadra è una grande amica, sono sicura che faremo bene con lei”.