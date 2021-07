Ruffano (Lecce) - Una Perdita di tempo Festival, Teatro, musica, danza, fotografia moda, temi sociali e umanistici 25/07/2021 Borgo Antico di Ruffano

31 luglio / 1 agosto



Dopo il successo della prima edizione, torna nel centro storico di Ruffano, Una Perdita Di Tempo Festival. Il Festival sarà presentato lunedì 26 luglio alle 11.00 in Via XXIV a Ruffano, dagli organizzatori Giovanni Bisanti, Serena Pellegrino, Gabriele Cacciatore, alla presenza della direttrice artistica della mostra UPDT Solitude Pamela Maglie, Marco Nicolì, presidente APS ETS Made in Soap, alla presenza del Sindaco del Comune di Ruffano, Antonio Cavallo, del Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone e del Consigliere Regionale Donato Metallo. Al termine della presentazione verrà inaugurata la galleria UPDT Solitude. Martedì 27 luglio ore 20.00, presentazione degli esperti artistici con i Dialoghi Perdi-tempo.

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, a partire dalle 19:30, giovani artisti presenteranno i loro progetti artistici indipendenti. Dal teatro, alla danza, dalla musica alla fotografia, alla scrittura, a incontri su temi sociali e umanistici, nelle corti di uno dei borghi più suggestivi del Salento, che per l’occasione si trasformano nei “Luoghi del tempo perduto”, si potrà assistere a varie performance di ragazzi che, nei mesi scorsi, hanno risposto alla call del festival attivata sui social. Nel corso della settimana tra il 26 Luglio e il 1 Agosto, sarà possibile visitare la Galleria Temporanea UPDT Solitude curata e realizzata dagli artisti di “Una perdita di tempo Festival Cap.II”, dove ci sarà la possibilità di incontrare esperti d’arte del territorio, per una serie di incontri formativi e di condivisione. Un’occasione per “perdere tempo” nel riflettere, guardarsi dentro, attraverso l’arte e la sensibilità dei nuovi giovani artisti del territorio salentino. Una perdita di tempo nasce dalla mente di un gruppo di ragazzi giovanissimi, in collaborazione con Made in Soap, con il patrocinio del Comune di Ruffano e il sostegno della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, media partners Diffusione Stereo con il programma We Talk. Un’esigenza nata, come in molti casi in questi mesi,dal dopo quarantena, quando ci si è interrogati sui reali valori del vivere, quando si è rivalutato il tempo, cercando di capire se sia meglio dedicarlo al lavoro,alla carriera, agli impegni che la vita richiede, o piuttosto a seguire sogni e passioni.

L’evento è gratuito, organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid, per cui si rende obbligatoria la prenotazione sulla sezione “prenota” del sito www.unaperditaditempo.it specificando nome e data d’interesse.

Info al numero 324.8731490 email: updtfestival1gmail.com