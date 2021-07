27 luglio - Kind Folk 5tet per I Concerti del Conservatorio alla Villa Comunale di Lecce 27/07/2021 Martedì 27 Luglio - ore 21

Villa Comunale - Lecce

Ingresso Via San Francesco d’Assisi

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

nel circuito Eventbrite.it -> bit.ly/KindFolk5tet_IConcertiDelConservatori

Info 0832344267 - www.conservatoriolecce.it



NELLA VILLA COMUNALE DI LECCE LA RASSEGNA "I CONCERTI DEL CONSERVATORIO" DEL "TITO SCHIPA" OSPITA IL PROGETTO KIND FOLK 5TET.



Musica come punto di congiunzione di molte voci in cerca di un'armonia nuova: martedì 27 luglio alle 21 nella Villa Comunale di Lecce con il concerto del progetto "Kind Folk 5tet" prosegue la rassegna "I Concerti del Conservatorio – Summer Edition", organizzata dal Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, all'interno di Lecceinscena, rassegna estiva del Comune di Lecce, grazie al finanziamento della Regione Puglia (Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67, art. 43, comma 3 "Norme in favore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale"). Il quintetto composto da Veronica Farnararo (voce), Giuseppe Emmanuele (pianoforte), Andrea Molinari (chitarra), Michele Colaci (contrabbasso), Cristiano Calcagnile (batteria) propone un viaggio sonoro verso la libertà espressiva, gli incontri e le culture. In scaletta si alterneranno, tra gli altri, celebri brani di Miles Davis, Sam Rivers, Antonio Carlos Jobim, Jimmy Webb, Kenny Wheeler, Fred Hersch, Nelson Cavaquinho e alcune composizioni originali. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili. Info 0832344267 - www.conservatoriolecce.it.



Veronica Farnararo è una vocalist di estrazione jazzistica, delicata ed espressiva, dal timbro vellutato e compositrice appassionata dei mondi lusofoni, sempre alla ricerca di nuove sonorità, ha collaborato con musicisti di fama internazionale. Al suo attivo numerosi Festival Jazz, di prestigio il progetto Estrela Guia che vanta tour in Brasile e Paesi dell'Est e produzioni discografiche tra cui “Lunaticamente” (JP), “Acustico Equilibrio” e “Moody Journey” feat. Nina Simone. Giuseppe Emmanuele, pianista, compositore, arrangiatore e direttore, in stile di matrice evansiana, inizia la sua carriera di jazzista nel 1981 con la “Royal Big Band”, collabora con musicisti di fama internazionale tra cui Lee Koniz, Massimo Urbani, Enrico Rava, numerose le produzioni discografiche sia come leader che come sideman, tra cui “Reflections In Jazz” e “Café de La Renaissance”; parallelamente collabora con il teatro. Andrea Molinari, chitarrista di estrazione jazz, vincitore nel 2010 del premio “Jimmy Woode", si è esibito in importanti Jazz Festival e ha collaborato con musicisti di fama internazionale. I suoi due album da leader - “L’era dell’Acquario” feat. Logan Richardson e “51” - hanno riscosso numerosi apprezzamenti da pubblico e critica. Tre brani di quest’ultimo sono stati candidati alla 62a edizione dei Grammy Awards. Michele Colaci, contrabbassista dalla pluriennale e solida esperienza, jazzista di riferimento in Puglia, ha suonato con grandi artisti quali Mike Stern, Dee Dee Bridgewater o con gli italiani Fabrizio Bosso e Stefano Di Battista non disdegnando incursioni nel mondo del pop a fianco di Lucio Dalla ed Ornella Vanoni e della classica con numerose orchestre e con il violinista Alessandro Quarta. Cristiano Calcagnile, musicista attivo nella ricerca e sperimentazione di linguaggi, estende il suo raggio di azione in contesti musicali differenti ma con eguale intensità ed impegno. Ha svolto tour in Italia e nel mondo suonando nei più prestigiosi festival di Jazz e d'avanguardia. Ha suonato con musicisti di fama internazionale tra cui Stefano Bollani, Anthony Braxton, Mark Feldman, Alexande Hawkins, Paul Mc Candless.

Fino al 21 settembre con il motto "E quindi uscimmo ad ascoltar la Musica", nella Villa comunale la rassegna "I Concerti del Conservatorio – Summer Edition" coinvolgerà docenti e studenti insieme sul palco per dare continuità all’insegnamento anche fuori dall’aula. In programma Tito Schipa Funk (12 agosto), Tito Nesciu. Da Lecce al mondo (25 agosto), Happy birthday Astor (27 agosto), Le strade del Jazz (21 settembre). Il 19 agosto in Piazza Libertini la rassegna ospiterà "A night at the opera - Omaggio ai Queen" con oltre 100 elementi tra Orchestra sinfonica e coro pop diretti dal maestro Giovanni Pellegrini con arrangiamenti di Daniele Vitali e voce solista di Michele Cortese. Grande novità di questa stagione, sempre ospitata dalla Villa Comunale, è il Tito Schipa Music Factory. Si tratta di una rassegna interamente ideata e organizzata dagli studenti che diventano così protagonisti a 360°, sul palco e dietro le quinte, come musicisti e come organizzatori. Gli appuntamenti proseguiranno con Percussion concert (8 agosto), I colori della musica (17 agosto), Piano recital (24 agosto), La musica tra l'Italia e la Francia (31 agosto), Di tutto un pop (2 settembre), Il mondo dell'Opera (9 settembre).

I Concerti del Conservatorio e Tito Schipa Music Factory nascono dalla collaborazione tra Biagio Marzo e Giuseppe Spedicati, presidente e direttore del Conservatorio, e Fabiana Cicirillo e Paolo Foresio, assessori alla Cultura e allo spettacolo del Comune, per portare la musica nel cuore di Lecce, dopo il lungo periodo pandemico.



Il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce nasce come Liceo Musicale Salentino con Statuto approvato con decreto del Prefetto di Lecce n. 24494 del 21 novembre 1933. Con R.D. 12 ottobre 1939 n. 1993 (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15/01/1940) il Liceo Musicale Salentino è pareggiato ai Conservatori di musica con decorrenza dal 16 ottobre 1939. Con legge 8 agosto 1977 n. 663 (pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 05/09/1977) il Liceo Musicale Pareggiato “T.Schipa” è trasformato in Conservatorio di musica statale con decorrenza dal 1 ottobre 1970. In applicazione dell’art. 1 quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005 n. 43, l’Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (BR), gestito dal Comune di Ceglie Messapica, viene accorpato, in qualità di Sezione staccata, al Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce con decorrenza dall’a.a. 2005/2006. Il Conservatorio Tito Schipa di Lecce è uno dei principali istituti musicali del Sud Italia: 1000 studenti e 130 insegnanti impegnati in tutte le tipologie della prassi e della teoria musicale. Direttore del Conservatorio è il M° Giuseppe Spedicati, Presidente l'on. dott. Biagio Marzo. Il Conservatorio di Lecce è intitolato a Tito Schipa, il celebre tenore di grazia che finanziò la fondazione dell'Istituto negli anni Trenta del secolo scorso. Il Conservatorio, per valorizzare i vari aspetti della tradizione vocale, organizza corsi specialistici per cantanti d'opera, per interpreti del repertorio rinascimentale e barocco, del canto moderno e jazz. Il Conservatorio annovera quattro orchestre: l'Orchestra Sinfonica l'Orchestra di Fiati, la Jazz Band e un'Orchestra Sinfonica Giovanile, e vari ensemble vocali di musica antica e moderna e un coro di voci bianche. Cultura barocca e tradizione bandistica caratterizzano il Salento e il Conservatorio cerca di potenziare e coltivare, con le sue risorse formative, queste importanti realtà. L'Orchestra di Fiati, è una delle punte d'eccellenza della formazione e della produzione musicale e discografica, come pure i gruppi di musica antica e classica, che si producono in vari festivals in Italia e all'estero. L'offerta formativa comprende trentadue indirizzi, per il percorso Accademico di Primo e di Secondo Livello. Sono anche attivi Corsi di Formazione Pre-accademica e Corsi Propedeutici AFAM. Particolarmente innovativo è il corso di studi della Musica Elettronica. Molto attivo è il Progetto Erasmus con cui il Conservatorio si relaziona con numerosi paesi europei. Il Conservatorio dispone di una Biblioteca di 11.000 testi tra cui 500 manoscritti. L'Istituto ha una sezione staccata a Ceglie Messapica e, così il Conservatorio è una "rete" del far musica, profondamente radicata nella Regione. I Festival e le rassegne del Conservatorio sono al centro della vita artistica e sociale di una Regione, la Puglia, che ha fatto della promozione culturale e dell'accoglienza il suo impegno elettivo.

A tutti gli spettacoli si accede ad ingresso gratuito con prenotazione su

Eventbrite, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Conservatorio di Musica Tito Schipa

via Vincenzo Ciardo - Lecce

Info 0832344267 - www.conservatoriolecce.it