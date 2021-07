Lecce - 24°esima Edizione “Giovani Stilisti in passerella” Premio “Rever d’oro Pino Cordella” 27/07/2021

“A voi giovani dico,

rinnovatevi continuamente,

formatevi e studiate

senza avere mai paura del futuro”

Pino CORDELLA



Una serata magica, al cospetto di una stella luminosa, che donerà all’atteso evento “Giovani Stilisti in passerella” e al Premio “Rever d’oro Pino Cordella” la giusta dose di eleganza e speranza.

Venerdì 30 luglio p.v., a partire dalle ore 20,30 nella Villa Comunale di Lecce, appuntamento con l’attesa manifestazione di moda e alta sartoria, promossa dall’Istituto Cordella International Fashion School Lecce-Roma e fortemente voluta dal compianto ed indimenticabile Maestro Pino Cordella.

L’evento, presentato da Stefania Della Tomasa, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della scuola.

Con tanta emozione Christian, Manuel e Carol Cordella presentano la 24esima edizione dell’annuale sfilata di fine anno dei fashion designers dell’Associazione Culturale Sartorie Cordella.

Un’edizione molto sentita quella di quest’anno, perché ritorna dal vivo dopo un anno di stop ed emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid-19 e che vedrà i giovani allievi in passerella.

Tema del fashion show della Scuola di Moda Cordella: THE POWER OF LIFE, una collezione dedicata alla vita e a tutte le sue sfumature, all’arte, ai colori, alla natura.

Tre collezioni meravigliose e adornate dalla cura dei dettagli, dalla fantasia, dall’impegno e da ore di lavoro, tra sogni e realtà.

Protagoniste le creazioni dei giovani designer italiani, che con il metodo unico sartoriale firmato e tramandato da Pino Cordella, hanno realizzato i capi secondo la tradizione del Made in Italy. E’ così che i ragazzi della scuola internazionale di moda hanno disegnato, cucito e realizzato abiti raffinati e pezzi unici.

Gli allievi – accompagnati da Christian, Manuel e Carol Cordella, hanno fortemente desiderato portare in passerella le loro creazioni. Per rendere omaggio a Maestro Pino, a poche settimane dalla sua scomparsa, ma comunque presente, nella luce degli sguardi dei ragazzi, nel profumo delle stoffe e dei gessetti nelle aule.

“New Era Collection” è nata durante il primo lockdown, un inno alla natura e alla voglia di ritrovare la purezza nelle linee e nelle cose. La collezione è stata selezionata per la Serbia Digital Fashion Week, con il fashion film diretto da Carol Cordella e Mauro Lorenzo.

“The Great Beauty Collection”, nasce dalle glorie e dalla grandezza delle strutture romane, un nuovo neo-classicismo tra oro e total white. La collezione è stata oggetto di un editoriale di moda scattato a Roma nel mese di giugno scorso.

“The power of colors collection” è infine il progetto realizzato dalle allieve di I anno, le quali hanno lavorato sulla forza dei colori puri, tra forme e linee, per richiamare il glamour della moda italiana degli anni ’80.

Tutti e tre i progetti sono stati costantemente supervisionati dai docenti, i fratelli Cordella, insieme a un team di professionisti del settore.

Per ricordare Maestro Pino Cordella infine gli allievi del II anno hanno pensato ad un tributo, che sarà svelato venerdì sera e che ha visto la partecipazione, direttamente da Roma del modello Massimo Gradini.

Nel corso della manifestazione sarà consegnato il Premio “Rever d’oro Pino Cordella”, che per l’edizione 2021 è stato assegnato al fashion editor Miguel Arnau, che annovera editoriali su testate di moda mondiali, tra cui VOGUE JAPAN, GQ.

Arnau collabora con i più importanti fotografi di moda, solo per ricordarne alcuni: Giampaolo Sgura, David Bailey, Txema Yeste. Per rendere omaggio alla sua Terra di adozione, la Puglia, il fashion editor ha dato vita al brand MARNAU PROJETC.

La sfilata vedrà la collaborazione dell’Accademia Internazionale di Trucco Make up Art Pro e Wella Professional Italia.