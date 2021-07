Ruvo di Puglia (Bari) - POLITICHE DEL COMMERCIO: L’AMMINISTRAZIONE RACCONTA IN PIAZZA CINQUE ANNI DI LAVORO 27/07/2021 Quarto capitolo del ciclo di appuntamenti pubblici organizzati dall’Amministrazione per illustrare alla città il lavoro fatto negli ultimi cinque anni.

Mercoledì 28 luglio alle ore 20 in Piazza Dante l’incontro avrà per titolo



"Le Politiche del Commercio a Ruvo di Puglia dal 2016 al 2021".



Interverranno il sindaco Pasquale Chieco, l'assessora alle Attività Produttive Luciana Di Bisceglie e il Consigliere della quarta Commissione Consiliare Mario Paparella.



Tra gli argomenti oggetto dell’incontro l’attivazione del DUC, gli interventi di rilancio dell’economia penalizzata dal covid e le prime valutazioni sul temporaneo spostamento in centro del mercato settimanale.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.