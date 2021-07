D.ANTHEA ONLUS - sede Modugno: NUOVO CORSO TRIENNALE GRATUITO – ISCRIZIONI 28/07/2021 sono aperte le iscrizioni al nuovo corso GRATUITO triennale IeFP per il conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE in <<OPERATORE DEL BENESSERE – EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA>> (Scuola di Hairstyle) - cod. progetto OF20-Linea1-BA-4, corso triennale cofinanziato dal FSE, Stato e Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico OF/2020 OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – D.D. n.2126 del 3.12.2020 e approvazione A.D. 1176 del 29.06.2021



Il corso è rivolto a n°12 Giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media), di età inferiore a 24 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche.

La durata del corso è di 3.200 ore (di cui n. 600 ore di stage in strutture ed aziende coerenti con il settore corsuale).



La partecipazione al corso è GRATUITA ed è prevista una indennità oraria di frequenza fino a € 75,00 mensili, rimborsi delle spese di viaggio, scuolabus oltre a tutto il materiale didattico, testi e dispense.



Al termine dell'attività formativa è previsto il rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE di Istruzione e Formazione Professionale (3^ livello del Quadro Europeo).

Il corso si svolgerà presso l’Agenzia Formativa D.ANTHEA sede di Modugno (BA) – Viale della Repubblica s.n.



Per bando integrale, informazioni, orientamento e iscrizioni:

AGENZIA FORMATIVA D.ANTHEA

Viale della Repubblica – 70026 Modugno (BA)

Tel. 080 5367753

mail: modugno@danthea.eu

sito internet www.danthea.eu