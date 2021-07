30 luglio - Dopolavoro con l'archeologo - Birretta culturale e mostra Intrance a Galatina (Le) 30/07/2021 VENERDÌ 30 LUGLIO A GALATINA VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA "INTRANCE"

E PRIMO APPUNTAMENTO CON IL "DOPOLAVORO CON L'ARCHEOLOGO - BIRRETTA CULTURALE"



Venerdì 30 luglio parte da Galatina, il progetto "Dopolavoro con l'archeologo - Birretta culturale", un ciclo di incontri tematici incentrati sul binomio "archeologia e attualità", promosso dall'associazione 34° Fuso, finanziato dalla Regione Puglia, attraverso il Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020, in collaborazione con vari musei archologici pugliesi e numerosi partner. Alle 19:30 dal Museo Civico Cavoti la serata prenderà il via con un tour guidato attraverso il percorso espositivo "outdoor" di InTrance, festival di fotografia e arte contemporanea, curato da Alessia Rollo e inserito all’interno di “A Cuore Scalzo”, rassegna estiva e culturale dell'amministrazione comunale, che fino al 31 agosto propone una mostra diffusa di opere di artisti italiani e internazionali (Ornella Mazzola, Federico Estol, Alejandra Carles-Tolra, Giulia Frigieri, Myrto Papadopoulos, Roberto Tondopó, Gloria Oyarzabal, Rossella Piccinni, Yolanda Domínguez e Rubén H), sul tema del corpo come luogo d’espressione di forme di pensiero, questioni di genere, identità personale e collettive della società contemporanea, in vari luoghi della città (Palazzo Orsini, Palazzo Gorgoni, Piazza Dante Alighieri e l’Ex Complesso Monastico delle Clarisse). Dalle 21 in Piazza San Pietro (grazie alla collaborazione di sei locali e pub) i partecipanti potranno gustare diverse tipologie di birre artigianali partecipando alla conversazione "Il corpo tra immagini antiche e tabù contemporanei" con Flavia Frisone, docente di Storia Greca e Presidente del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali dell’Università del Salento, e con l’influencer Denise D’Angelilli - Due dita nel cuore, moderata dalla giornalista e scrittrice Loredana De Vitis. Info e prenotazioni info@34fuso.it - 3271631656.

Nell'ambito del festival InTrance il "Dopolavoro con l'archeologo" inaugura “In Trance Lab - Il Mio corpo…!”, attività culturali e laboratoriali a cura dell’Associazione 34° Fuso con l’obiettivo di avviare un processo di partecipazione attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni locali nelle diverse azioni del festival. InTrance Lab proseguirà con “Il mio corpo balla!” laboratorio di danza a cura di Erika Schipa (5-6-7 agosto); “Il mio corpo suona!”, laboratorio per bambini sulla musica del corpo a cura di Giovani Realtà Aps e condotto da Ettore Romano ed Elisa Romano (6-20-23-27-30 Agosto e 5 Settembre); “Il mio corpo parla!”, laboratorio di storytelling a cura di Maira Marzioni (5/7 agosto); “Il mio corpo canta!”, laboratorio di canto polifonico ideato e diretto da Rachele Andrioli per donne che amano cantare (16-17-22 agosto), “Il mio corpo accoglie” a cura di 34° Fuso Aps e Arci (6-7-10 settembre) e “Il mio corpo si racconta” a cura di Agribimbi - Adalgisa Romano (10 settembre).