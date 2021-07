31 luglio e 2 agosto - CORPI POETICI anteprima - Galatina - Veglie 31/07/2021 Sabato 31 luglio a Galatina e lunedì 2 agosto a Veglie

in anteprima CORPI POETICI (studio)

nuova produzione di AMA Accademia Mediterranea dell’Attore per la regia di Marcello Sambati



Corpi poetici è la nuova produzione di AMA Accademia Mediterranea dell’Attore: una performance di teatro e poesia per la regia di Marcello Sambati, dedicata ai versi dei poeti pugliesi Vittorio Bodini, Rina Durante, Claudia Ruggeri, Salvatore Toma, Wilma Vedruccio; in scena gli attori dell’accademia diretta da Franco Ungaro: Veronica Mele, Lorenzo Paladini, Benedetta Pati, Carmen Ines Tarantino.



Corpi poetici (studio): “In scena quattro figure coi loro confini e orizzonti – scrive Marcello Sambati nelle note di regia - che con gesti contemplativi danno luogo a un teatro dove il sensibile, il doloroso e lo stupore generano il rumore di fondo dell'esistenza. Restituendo al corpo le qualità immateriali dell'anima, affidandogli il compito di trattenere l’aleatorio, dire l’ineffabile, circoscrivere il caotico, accogliere il gesto insensato, non premeditato e restituirli allo sguardo. Questo la poesia può farlo, manifestandone la fioritura e la presenza in forma vivente”.



CORPI POETICI (in forma di studio della durata di 40 minuti) sarà presentato al pubblico:

- Sabato 31 luglio a Galatina (Le), nell'ambito di ZOI'/VITA, progetto di OTSE - Officine Theatrikés Salento Ellàda in collaborazione con la Città di Galatina per la rassegna estiva A cuore scalzo. Sostenuto dal MiC Ministero della Cultura e Fondazione Puglia: ore 20.30 e in replica alle ore 21.30, atrio ex Convento di Santa Chiara in piazza Galluccio. Biglietto 3 euro con prenotazione obbligatoria a info@accademiaama.it o tel. 338 3746581



- Lunedì 2 agosto a Veglie (Le) nell’ambito della rassegna Vives! del Comune di Veglie: ore 21.00 e, in replica, alle ore 22.00, Largo Porta Nuova. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@accademiaama.it o tel. 338 3746581





Corpi poetici (studio)

performance di teatro e poesia

con Veronica Mele, Lorenzo Paladini, Benedetta Pati, Carmen Ines Tarantino

regia e suoni: Marcello Sambati

tecnico suono e luci: Dario Rizzello

Coordinamento e progetto: Franco Ungaro

Costumi: Lilian Indraccolo

Produzione: Accademia Mediterranea dell’ Attore

Si ringrazia il Museo Castromediano – Polo biblio-museale di Lecce, le edizioni BesaMuci, Musicaos e Kurumuny.

Durata 40’